Это официально: Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

Сердца поклонников Майли Сайрус и Лиама Хемсворта разбиты и не подлежат склейке: 21 августа актер все-таки подал на развод.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Мы, конечно, надеялись, что все устаканится: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поймут, что созданы друг для друга и передумают расходиться, но нет. Лиам, как сообщает портал TMZ, подал на развод.

В документах он указал стандартную причину развода — «неразрешимые противоречия». Предполагается, что процесс будет быстрым и достаточно безболезненным, поскольку пара прожила в браке меньше года и детей в этом союзе не нажила.

Инсайдеры, впрочем, засыпали СМИ самыми разными версиями того, почему же брак между поющей актрисой и австралийским красавчиком распался, едва начавшись. Одни говорили, что Лиам пристрастился к алкоголю и наркотикам. Другие — что Майли изменяла супругу.

Хемсворт настроен серьезно: он нанял известного адвоката Лору Вассер, которая берет за свои услуги 850 долларов в час. Майли, как сообщил инсайдер порталу People, разочарована в муже.

«Она не ожидала этого и была немного разочарована. Для нее много значит все то, что связывало их с Лиамом долгие годы, и оттого ей сложнее принять тот факт, что это больше не повторится. Тем не менее Майли в порядке и двигается дальше».

1 2 3 ... 8 Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

Уже бывшие возлюбленные свое расставание стараются не комментировать, ограничиваясь общими фразами про развитие личности и то, что развод вещь тяжелая.