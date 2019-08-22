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Это официально: Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

Сердца поклонников Майли Сайрус и Лиама Хемсворта разбиты и не подлежат склейке: 21 августа актер все-таки подал на развод.
Лиам Хемсворт, Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Мы, конечно, надеялись, что все устаканится: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поймут, что созданы друг для друга и передумают расходиться, но нет. Лиам, как сообщает портал TMZ, подал на развод.

В документах он указал стандартную причину развода — «неразрешимые противоречия». Предполагается, что процесс будет быстрым и достаточно безболезненным, поскольку пара прожила в браке меньше года и детей в этом союзе не нажила.

Лиам Хемсворт, Майли Сайрус

Инсайдеры, впрочем, засыпали СМИ самыми разными версиями того, почему же брак между поющей актрисой и австралийским красавчиком распался, едва начавшись. Одни говорили, что Лиам пристрастился к алкоголю и наркотикам. Другие — что Майли изменяла супругу.

Хемсворт настроен серьезно: он нанял известного адвоката Лору Вассер, которая берет за свои услуги 850 долларов в час. Майли, как сообщил инсайдер порталу People, разочарована в муже.

«Она не ожидала этого и была немного разочарована. Для нее много значит все то, что связывало их с Лиамом долгие годы, и оттого ей сложнее принять тот факт, что это больше не повторится. Тем не менее Майли в порядке и двигается дальше».

Уже бывшие возлюбленные свое расставание стараются не комментировать, ограничиваясь общими фразами про развитие личности и то, что развод вещь тяжелая.

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22 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @mileycyrus/Instagram, Getty Images
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Лиам Хемсворт, Майли Сайрус

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
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