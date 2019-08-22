Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Стараюсь не плакать»: Анджелина Джоли проводила сына Мэдокса в университет

Анджелина Джоли приехала вместе с сыном в Южную Корею, где Мэдокс будет изучать биоинженерию в одном из престижных университетов. Актриса изо всех сил старалась не разрыдаться, ведь с отпрыском она увидится теперь нескоро.

Как быстро растут чужие дети. Казалось, что только вчера Анджелина Джоли усыновила своего старшего сына Мэдокса из Камбоджи, а сегодня он уже студент.

18-летний Мэдокс поступил в южнокорейский университет Ёнсе на факультет биоинженерии. 21 августа парень приехал в учебное заведение в Сеуле, чтобы начать обучение. Конечно, именитая мама проводила сына.

В Сети появились кадры, сделанные в университете. Джоли пообщалась со студентами и с трудом сдерживала слезы перед скорой разлукой с сыном.  Мэдокс, к слову, поселится в самом обычном общежитии. Несмотря на то, что его мама — одна из самых известных и высокооплачиваемых голливудских актрис, парень хочет быть обычным подростком и не отличаться от остальных. 

«Сегодня я уезжаю. Оставлю Мэдокса здесь. Все понимаю и стараюсь не плакать», — сказала Анджелина.

А вот Брэда Питта на трогательном прощании с Мэдоксом не было. Инсайдеры заявили порталу Daily Mail, что парень почти не общается с отцом и даже не считает себя его сыном.

«Мэдокс очень близок с матерью, а вот отца сторонится. Он действительно не признает себя сыном Брэда Питта».

Напомним, именно из-за конфликта между Мэдоксом и Брэдом на борту самолета Джоли приняла окончательное решение развестись с супругом три года назад. Позже она попыталась доказать суду, что Питт жестоко обращался с детьми, но обвинение впоследствии было снято. 

Перейти к обсуждению 11


22 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @xx_efu/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли, Мэдокс Джоли-Питт

Реклама

11 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Видно что не родной сын самый любимый у нее..

  • Как плохо выглядит Анджелина, уже не такая красавица:(

  • Уф, ну хорошо, что хоть этот не наряжается в женские платья и вырос мужчиной.

  • Чудесно выглядит, поправилась немного, загорела, вот, парень поступил на биоинженерию, а говорили, что у нее в школу никто не ходит, дикие, винище хлещут. Видно, скромный, аккуратный парень. Если пьяный Питт его ударил в самолете, понятна ярость Анджелины, как любой нормальной матери

  • а мне кажется она очень хорошо выглядит)

  • Классный, скромный парень)

  • Мамина радость, сын вырос, стал взрослый, как от себя его оторвать трудно. Видно, что Анджелина очень любит мальчика, и он ее.

  • Почему нельзя проводить сына без репортеров? ..

  • Что она с очками делает? Привычка?

  • Гость

    Что она с очками делает? Привычка?

    +

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
«Пивной» живот и неприятные усы: Брэдли Купер заметно сдал после расставания с Ириной Шейк
40 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.