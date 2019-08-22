«Стараюсь не плакать»: Анджелина Джоли проводила сына Мэдокса в университет

Анджелина Джоли приехала вместе с сыном в Южную Корею, где Мэдокс будет изучать биоинженерию в одном из престижных университетов. Актриса изо всех сил старалась не разрыдаться, ведь с отпрыском она увидится теперь нескоро.

Как быстро растут чужие дети. Казалось, что только вчера Анджелина Джоли усыновила своего старшего сына Мэдокса из Камбоджи, а сегодня он уже студент.

18-летний Мэдокс поступил в южнокорейский университет Ёнсе на факультет биоинженерии. 21 августа парень приехал в учебное заведение в Сеуле, чтобы начать обучение. Конечно, именитая мама проводила сына.



В Сети появились кадры, сделанные в университете. Джоли пообщалась со студентами и с трудом сдерживала слезы перед скорой разлукой с сыном. Мэдокс, к слову, поселится в самом обычном общежитии. Несмотря на то, что его мама — одна из самых известных и высокооплачиваемых голливудских актрис, парень хочет быть обычным подростком и не отличаться от остальных.

«Сегодня я уезжаю. Оставлю Мэдокса здесь. Все понимаю и стараюсь не плакать», — сказала Анджелина.



А вот Брэда Питта на трогательном прощании с Мэдоксом не было. Инсайдеры заявили порталу Daily Mail, что парень почти не общается с отцом и даже не считает себя его сыном.

«Мэдокс очень близок с матерью, а вот отца сторонится. Он действительно не признает себя сыном Брэда Питта».



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Напомним, именно из-за конфликта между Мэдоксом и Брэдом на борту самолета Джоли приняла окончательное решение развестись с супругом три года назад. Позже она попыталась доказать суду, что Питт жестоко обращался с детьми, но обвинение впоследствии было снято.

