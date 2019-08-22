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10-летняя внучка Александры Назаровой не будет присутствовать на похоронах бабушки

Скончавшаяся на 80-м году жизни актриса Александра Назарова была единственным опекуном своей родной внучки, 10-летней Саши. Родственники решили не привозить девочку на похороны бабушки, чтобы не травмировать ее психику.
Александра Назарова
Александра Назарова с внучкой Сашей

10-летняя Саша, внучка актрисы Александры Назаровой, узнала о смерти бабушки не от родственников. Те не хотели травмировать психику девочки и рассказывать ей о произошедшем. Вместо семьи о случившемся Саше рассказали подружки в летнем лагере в Анапе.

Также из благих побуждений девочку не пустят на похороны к любимой бабушке. Об этом сообщила сестра второго мужа Александры Назаровой Александра Михайлова — она будет опекуном девочки после смерти актрисы.

Александра Назарова

Кроме того, Александра рассказала, что сделает все, чтобы в жизни девочки ничего существенно не изменилось. «Сашенька будет жить в своей квартире в привычной ей обстановке в окружении любящих родных. В сентябре она пойдет в свою школу в пятый класс. У девочки есть второй опекун — моя племянница, 34-летняя Надежда, которая Саше является троюродной сестрой. Когда Александра Ивановна стала искать для внучки второго опекуна, она выбрала молодую и энергичную Надю. Сейчас она отдыхает в Светлогорске. Поэтому Саша, когда вернется из Анапы, поживет со мной — или у себя дома на Преображенке, или у меня на даче, где она отдыхала в прошлом году», — рассказала Александра «Комсомольской правде».

Напомним, Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни. Последние недели жизни актриса провела в больницах. Назарову госпитализировали в клинику в Сергиевом Посаде после того, как ей стало плохо на даче, а затем артистку перевезли в больницу в Химках, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Незадолго до смерти Назаровой сделали операцию на горле.

10-летняя Саша — дочь единственного сына Александры Ивановны Назара, который умер в 2011 году при невыясненных обстоятельствах. Вскоре после этого умерла и мама Саши. Воспитанием девочки занималась бабушка. 

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22 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Антон Тушин/ТАСС, Юлия Ханина/ТАСС

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Как бы эта молодая и энергичная Надя не преследовала свои цели и не отобрала квартиру у девочки.

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245
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