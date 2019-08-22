Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На контрасте: Кейт и Уильям слетали в Шотландию бюджетной авиакомпанией, пока Меган и Гарри рассекают на частных самолетах

Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли троих детей, сумки, няню и отправились в Шотландию в гости к Елизавете II и принцу Филиппу. В пику Меган Маркл и принцу Гарри они полетели на самом обычном самолете.
Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл, Кейт Миддлтон
Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Совпадение это или нет (мы склоняемся к «нет»), но Кейт и Уильям на днях прилетели в Шотландию вместе с детьми. Путешествовали герцог и герцогиня Кембриджские не на частном джете, как повадились нынче делать Меган Маркл и принц Гарри, а на самом обычном самолете.

Кейт и Уильям выбрали для перелета авиакомпанию FlyBe. Билет на утренний рейс из международного аэропорта Норидж в аэропорт Абердина в 8:45 утра стоит всего 73 фунта (5,8 тысяч рублей).

Пассажиры воздушного судна были в шоке, когда увидели монарших особ, летящих в одном самолете с ними.

Очевидец, который сидел за королевской четой, рассказал порталу Daily Mail: «Я постоянно летаю этим рейсом. И никто не знал, что они находились в самолете».

Папарацци смогли подловить герцога и герцогиню, когда те выходили из аэропорта. Уильям нес сумки, 6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта радостно бежали за ним, а Кейт несла на руках годовалого сына Луи. Вероятно, супруги прилетели в Шотландию, чтобы навестить королеву и принца Филиппа, которые сейчас находятся в Балморале.

Если вы все пропустили, то напоминаем: недавно Меган Маркл и принц Гарри несколько раз слетали на частном джете (сначала на Ибицу, а потом в Ниццу). Это ужасно разозлило британцев по двум причинам. Во-первых, это очень дорого (аренда частного самолета Cessna Citation Sovereign, на котором летели герцог и герцогиня Сассекские, стоит около 20 тысяч фунтов). Во-вторых, это наносит серьезный урон окружающей среде: эксперты подсчитали, что за два часа поездки из Лондона в Ниццу в атмосферу было выброшено около трех тонн выхлопных газов.

Меган, как говорят инсайдеры, не принимает близко к сердцу обвинения в расточительности и загрязнении среды: «она сфокусировалась на более серьезных вещах» и игнорирует то, о чем судачит общественность.

Перейти к обсуждению 2


22 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, dailymail.co.uk
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Меган Маркл, Принц Гарри

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Очень странно, все прямые наследники в одном рядовом самолете?! Династия рискует, если эта поездка правда была в реальности.

  • Да ещё один рекламный ход. Такой слишком прямолинейный и грубоватый. Но по сравнению с Сассексами они сама скромность)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
«Пивной» живот и неприятные усы: Брэдли Купер заметно сдал после расставания с Ириной Шейк
40 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.