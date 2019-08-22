На контрасте: Кейт и Уильям слетали в Шотландию бюджетной авиакомпанией, пока Меган и Гарри рассекают на частных самолетах

Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли троих детей, сумки, няню и отправились в Шотландию в гости к Елизавете II и принцу Филиппу. В пику Меган Маркл и принцу Гарри они полетели на самом обычном самолете.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Совпадение это или нет (мы склоняемся к «нет»), но Кейт и Уильям на днях прилетели в Шотландию вместе с детьми. Путешествовали герцог и герцогиня Кембриджские не на частном джете, как повадились нынче делать Меган Маркл и принц Гарри, а на самом обычном самолете.

Кейт и Уильям выбрали для перелета авиакомпанию FlyBe. Билет на утренний рейс из международного аэропорта Норидж в аэропорт Абердина в 8:45 утра стоит всего 73 фунта (5,8 тысяч рублей).

Пассажиры воздушного судна были в шоке, когда увидели монарших особ, летящих в одном самолете с ними.

Очевидец, который сидел за королевской четой, рассказал порталу Daily Mail: «Я постоянно летаю этим рейсом. И никто не знал, что они находились в самолете».

Папарацци смогли подловить герцога и герцогиню, когда те выходили из аэропорта. Уильям нес сумки, 6-летний Джордж и 4-летняя Шарлотта радостно бежали за ним, а Кейт несла на руках годовалого сына Луи. Вероятно, супруги прилетели в Шотландию, чтобы навестить королеву и принца Филиппа, которые сейчас находятся в Балморале.

Если вы все пропустили, то напоминаем: недавно Меган Маркл и принц Гарри несколько раз слетали на частном джете (сначала на Ибицу, а потом в Ниццу). Это ужасно разозлило британцев по двум причинам. Во-первых, это очень дорого (аренда частного самолета Cessna Citation Sovereign, на котором летели герцог и герцогиня Сассекские, стоит около 20 тысяч фунтов). Во-вторых, это наносит серьезный урон окружающей среде: эксперты подсчитали, что за два часа поездки из Лондона в Ниццу в атмосферу было выброшено около трех тонн выхлопных газов.

1 2 3 4 5 6 7 Принц Уильям и Кейт Миддлтон прилетели в Шотландию

Меган, как говорят инсайдеры, не принимает близко к сердцу обвинения в расточительности и загрязнении среды: «она сфокусировалась на более серьезных вещах» и игнорирует то, о чем судачит общественность.