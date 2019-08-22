«Мамин блондин»: Татьяна Буланова впервые за долгое время показала подросшего сына

Сейчас 50-летняя артистка наслаждается отдыхом на Мальдивах и, похоже, чувствует себя совершенно счастливой. Многие были уверены, что компанию ей составил мужчина, и оказались по-своему правы... Ведь вместе с Татьяной Булановой на каникулы отправился и ее 12-летний сын.

Татьяна Буланова

Многочисленные подписчики Татьяны Булановой в последнее время все сильнее радуются за любимую певицу: впервые за 5 лет она отправилась в отпуск и для путешествия выбрала солнечные Мальдивы. 50-летняя певица не такой активный пользователь Инстаграма, как ее коллеги по цеху, но во время каникул у моря практически каждый день публикует новые фотографии.

Татьяна Буланова

Кажется, за время отпуска Буланова расцвела: сменила привычные джинсы на яркие платья в пол, наслаждается морскими закатами и даже выкладывает снимки в бикини. Многие поклонники решили, что причина этому — компания какого-нибудь привлекательного представителя сильного пола. Оказалось, что подписчики Татьяны Булановой не ошиблись: к океану вместе с артисткой действительно прилетел мужчина. Им оказался младший сын Булановой — 12-летний Никита.

Татьяна Буланова с сыном Никитой

21 августа Татьяна выложила снимок, на котором предстала в ярко-красном платье в пол. На фотографии певица запечатлена с Никитой, который, к удивлению многих, уже почти перерос свою звездную маму.



«Обычно редко выкладываю фото, но потрясающий отдых положительно меня изменил», — подписала снимок Буланова.

1 2 3 ... 10 Сейчас Татьяна Буланова вместе с близкими отдыхает на Мальдивах

Поклонники мгновенно оценили публикацию певицы. Они отметили, что неделя на Мальдивах пошла Татьяне на пользу. Не скупились и на комплименты: фолловеры оценили яркий аутфит звезды и, разумеется, по достоинству оценили возмужавшего наследника. «Никита уже с вас ростом, какой большой стал», «Оба красавцы, выглядите потрясающе», «Очень стильно смотритесь! Красивые!», — прокомментировали подписчики.