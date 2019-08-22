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«Мамин блондин»: Татьяна Буланова впервые за долгое время показала подросшего сына

Сейчас 50-летняя артистка наслаждается отдыхом на Мальдивах и, похоже, чувствует себя совершенно счастливой. Многие были уверены, что компанию ей составил мужчина, и оказались по-своему правы... Ведь вместе с Татьяной Булановой на каникулы отправился и ее 12-летний сын. 
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова

Многочисленные подписчики Татьяны Булановой в последнее время все сильнее радуются за любимую певицу: впервые за 5 лет она отправилась в отпуск и для путешествия выбрала солнечные Мальдивы. 50-летняя певица не такой активный пользователь Инстаграма, как ее коллеги по цеху, но во время каникул у моря практически каждый день публикует новые фотографии.

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова

Кажется, за время отпуска Буланова расцвела: сменила привычные джинсы на яркие платья в пол, наслаждается морскими закатами и даже выкладывает снимки в бикини. Многие поклонники решили, что причина этому — компания какого-нибудь привлекательного представителя сильного пола. Оказалось, что подписчики Татьяны Булановой не ошиблись: к океану вместе с артисткой действительно прилетел мужчина. Им оказался младший сын Булановой — 12-летний Никита. 

Татьяна Буланова с сыном Никитой
Татьяна Буланова с сыном Никитой

21 августа Татьяна выложила снимок, на котором предстала в ярко-красном платье в пол. На фотографии певица запечатлена с Никитой, который, к удивлению многих, уже почти перерос свою звездную маму.

«Обычно редко выкладываю фото, но потрясающий отдых положительно меня изменил», — подписала снимок Буланова.

Поклонники мгновенно оценили публикацию певицы. Они отметили, что неделя на Мальдивах пошла Татьяне на пользу. Не скупились и на комплименты: фолловеры оценили яркий аутфит звезды и, разумеется, по достоинству оценили возмужавшего наследника. «Никита уже с вас ростом, какой большой стал», «Оба красавцы, выглядите потрясающе», «Очень стильно смотритесь! Красивые!», — прокомментировали подписчики. 

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22 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @buslya, @radim.nik/Instagram
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Татьяна Буланова

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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40 Комментариев





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