«Мне Антошу иногда жалко»: Виктория Макарская рассказала, как живет с «тираном и деспотом»

Антон и Виктория Макарские живут вместе уже более 16 лет. Актера неоднократно обвиняли в слишком авторитарном поведении и жалели его супругу. Тем не менее Виктория поведала, что ее совершенно устраивает избранник.



Антон и Виктория Макарские

Антон и Виктория Макарские поженились 2003-м. За это время супруги родили двоих детей — Марию и Ивана. Несмотря на внушительный стаж брака, в отношениях Макарских не все так гладко. И дело не только в многочисленных изменах актера: несмотря на попытки уйти из семьи, он все время возвращался к жене и детям.

Виктория и Антон Макарские

Виктория каждый раз прощала мужа и заявляла, что «сильные и независимые несчастны». Кроме того, 46-летняя знаменитость уверена — женщины сами виноваты в изменах своих мужчин, поэтому винить и обижаться в подобной ситуации можно лишь на саму себя.

Виктория Макарская

Однако не только донжуанская натура Антона Макарского удивляет и возмущает многих подписчиков пары. Общественность уверена, что у актера непростой характер и даже приписала ему черты «деспота» и «тирана». Поклонники не доверяют образу «семейной идиллии», которую Макарские презентуют с экранов телевидения. Не секрет, что в последнее время супруги стали вести передачи на православном канале «Спас», и теперь для многих являются образцом христианской семьи.

Антон и Виктория Макарские со священником

22 августа Виктория Макарская решила расставить все точки над i в отношении своего мужа. Она опубликовала в своем Инстаграме объемный текст, в котором жестко ответила всем хейтерам, обвиняющим Антона в жестокости.



«Мой Антоша? ''Тиран и деспот''? Женщины, которые это пишут, вы не задумывались о том, что, возможно, он просто нормальный, сильный, умный, авторитарный и очень темпераментный, настоящий мужчина, который просто очень открыто и честно выражает свои чувства и эмоции?», — заявила Виктория Макарская.

Она отметила, что и сама не обладает покладистым характером. «Со мной жить реально не просто... Мне Антошу иногда жалко», — поделилась Макарская.