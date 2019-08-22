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«Мне Антошу иногда жалко»: Виктория Макарская рассказала, как живет с «тираном и деспотом»

Антон и Виктория Макарские живут вместе уже более 16 лет. Актера неоднократно обвиняли в слишком авторитарном поведении и жалели его супругу. Тем не менее Виктория поведала, что ее совершенно устраивает избранник. 
Антон и Виктория Макарские
Антон и Виктория Макарские

Антон и Виктория Макарские поженились 2003-м. За это время супруги родили двоих детей — Марию и Ивана. Несмотря на внушительный стаж брака, в отношениях Макарских не все так гладко. И дело не только в многочисленных изменах актера: несмотря на попытки уйти из семьи, он все время возвращался к жене и детям. 

Виктория и Антон Макарские
Виктория и Антон Макарские

Виктория каждый раз прощала мужа и заявляла, что «сильные и независимые несчастны». Кроме того, 46-летняя знаменитость уверена — женщины сами виноваты в изменах своих мужчин, поэтому винить и обижаться в подобной ситуации можно лишь на саму себя.

Виктория Макарская
Виктория Макарская

Однако не только донжуанская натура Антона Макарского удивляет и возмущает многих подписчиков пары. Общественность уверена, что у актера непростой характер и даже приписала ему черты «деспота» и «тирана». Поклонники не доверяют образу «семейной идиллии», которую Макарские презентуют с экранов телевидения. Не секрет, что в последнее время супруги стали вести передачи на православном канале «Спас», и теперь для многих являются образцом христианской семьи.

Антон и Виктория Макарские со священником
Антон и Виктория Макарские со священником

22 августа Виктория Макарская решила расставить все точки над i в отношении своего мужа. Она опубликовала в своем Инстаграме объемный текст, в котором жестко ответила всем хейтерам, обвиняющим Антона в жестокости. 

«Мой Антоша? ''Тиран и деспот''? Женщины, которые это пишут, вы не задумывались о том, что, возможно, он просто нормальный, сильный, умный, авторитарный и очень темпераментный, настоящий мужчина, который просто очень открыто и честно выражает свои чувства и эмоции?», — заявила Виктория Макарская.

Она отметила, что и сама не обладает покладистым характером. «Со мной жить реально не просто... Мне Антошу иногда жалко», — поделилась Макарская.

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22 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @makarskie/Instagram
Теги

Виктория Макарская (Морозова), Антон Макарский

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Мне кажется она сама его не хило тиранит, перед общественностью выставляет его тираном, а сама вцепилась в него - не отцепишь.

  • Они еще и на канале "Спас" что-то там ведут? И что же пропагандирует там эта парочка? Что измены - это удел сильных и настоящих мужчин, а удел жены терпеть? Шикарно. Вот это пря в духе христианских традиций. Заповедь "Не прелюбодействуй" они видимо не знают?

  • Действительно, прям верующие люди, а муж налево ходит. Мда.. А по факту. Не уважаю таких женщин,особенно тех, кто оправдывает измены мужа "мол сама виновата". Это ж как надо себя не уважать.

  • Если честно - всем все равно, если их отношения устраивают - и прекрасно. Зачем она нас пытается в этом убедить - нам без разницы. Или она себя саму пытается убедить, что все хорошо? Вот это и настораживает.

  • Когда же она себя уже пожалеет? Все же видят что никакого счастья и идиллии нет в этой семье! Пока не поздно ещё найти себе мужчину и счастливо жить

  • 5-му гостю. Надо было уходить, когда была молодая и детей не было. Не зря же, я думаю, детей у них не было целых 10 лет.

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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