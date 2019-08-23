«Мне нечего скрывать»: Майли Сайрус впервые прокомментировала слухи об изменах

Вечером 22 августа Майли Сайрус расставила все точки над i в раздутом прессой конфликте с Лиамом Хемсвортом. Артистка настаивает, что абсолютно открыта с поклонниками и не чувствует своей вины перед экс-супругом.

Крис Хемсворт и Майли Сайрус

Имена Лиама Хемсворта и Майли Сайрус уже вторую неделю не сходят с первых полос таблоидов: их «тихий» развод наделал куда больше шума, чем самые скандальные выходки 26-летней певицы. Многочисленные (разумеется, анонимные) источники наводнили прессу заявлениями об изменах Майли, алкоголизме Лиама, взаимной ненависти и неутихающем (на протяжении 10 лет!) конфликте. «На тебе как на войне», не иначе.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Большинство людей приняло в этом демонстрационном противостоянии сторону Хемсворта. Оно и понятно: если о провокационных танцах и неоднозначных высказываниях Сайрус знают даже те, кто не слышал ни одной ее песни, то вот о характере и «грехах» ее (теперь уже экс-) возлюбленного сказать почти нечего. Высокий, красивый. Актер. Да еще и ухаживал за «взбалмошной» пассией на протяжении многих лет, в то время как она, якобы, постоянно ему изменяла и срывала помолвки.

Майли Сайрус

Некоторые поклонники до последнего верили, что Майли и Лиаму удастся сохранить отношения, но то ли из-за давления прессы, то ли из-за взаимной усталости артисты все же решили развестись. Причем заявление о расторжении брака передал в суд именно Хемсворт. Это лишь подогрело волну негатива в сторону Майли, и певица решила рассказать свою правду.

Майли Сайрус

А правда — по Майли — заключается в следующем: она никогда не изменяла Лиаму и всегда была честной с ним в отношениях. Да и вообще искренность и открытость — ее второе имя. Об этом звезда написала в своем Твиттере 22 августа.



«Я могу рассказать о многих своих плохих поступках, но я не признаю, что мой брак разрушился из-за обмана. Мы с Лиамом были вместе в течение 10 лет. Говорила это не раз и повторю снова: я люблю его и буду любить всегда. Мне нечего скрывать», — поделилась звезда.

1 2 3 ... 9 Майли Сайрус известна своими смелыми и порой шокирующими поступками

Также Майли сообщила, что сейчас для нее превыше всего открытость и искренность со своими поклонниками. «Выбранный мной путь означает, что я всегда должна на 100% быть честной с фанатами, которых люблю. Сейчас я самый счастливый человек на планете. Вы можете обвинять меня в грязных танцах, в курении травки и злоупотреблении наркотиками, и я действительно врала в отношениях, когда была 17-летней. Но теперь я выросла, и я уже другая», — с гордостью заявила Майли Сайрус.