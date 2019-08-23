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«Мне нечего скрывать»: Майли Сайрус впервые прокомментировала слухи об изменах

Вечером 22 августа Майли Сайрус расставила все точки над i в раздутом прессой конфликте с Лиамом Хемсвортом. Артистка настаивает, что абсолютно открыта с поклонниками и не чувствует своей вины перед экс-супругом. 
Крис Хемсворт и Майли Сайрус
Крис Хемсворт и Майли Сайрус

Имена Лиама Хемсворта и Майли Сайрус уже вторую неделю не сходят с первых полос таблоидов: их «тихий» развод наделал куда больше шума, чем самые скандальные выходки 26-летней певицы. Многочисленные (разумеется, анонимные) источники наводнили прессу заявлениями об изменах Майли, алкоголизме Лиама, взаимной ненависти и неутихающем (на протяжении 10 лет!) конфликте. «На тебе как на войне», не иначе. 

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Большинство людей приняло в этом демонстрационном противостоянии сторону Хемсворта. Оно и понятно: если о провокационных танцах и неоднозначных высказываниях Сайрус знают даже те, кто не слышал ни одной ее песни, то вот о характере и «грехах» ее (теперь уже экс-) возлюбленного сказать почти нечего. Высокий, красивый. Актер. Да еще и ухаживал за «взбалмошной» пассией на протяжении многих лет, в то время как она, якобы, постоянно ему изменяла и срывала помолвки. 

Майли Сайрус
Майли Сайрус

Некоторые поклонники до последнего верили, что Майли и Лиаму удастся сохранить отношения, но то ли из-за давления прессы, то ли из-за взаимной усталости артисты все же решили развестись. Причем заявление о расторжении брака передал в суд именно Хемсворт. Это лишь подогрело волну негатива в сторону Майли, и певица решила рассказать свою правду. 

Майли Сайрус
Майли Сайрус

А правда — по Майли — заключается в следующем: она никогда не изменяла Лиаму и всегда была честной с ним в отношениях. Да и вообще искренность и открытость — ее второе имя. Об этом звезда написала в своем Твиттере 22 августа. 

«Я могу рассказать о многих своих плохих поступках, но я не признаю, что мой брак разрушился из-за обмана. Мы с Лиамом были вместе в течение 10 лет. Говорила это не раз и повторю снова: я люблю его и буду любить всегда. Мне нечего скрывать», — поделилась звезда.

Также Майли сообщила, что сейчас для нее превыше всего открытость и искренность со своими поклонниками. «Выбранный мной путь означает, что я всегда должна на 100% быть честной с фанатами, которых люблю. Сейчас я самый счастливый человек на планете. Вы можете обвинять меня в грязных танцах, в курении травки и злоупотреблении наркотиками, и я действительно врала в отношениях, когда была 17-летней. Но теперь я выросла, и я уже другая», — с гордостью заявила Майли Сайрус. 

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23 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @mileycyrus/Instagram
Теги

Майли Сайрус, Лиам Хемсворт

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2 комментария Добавить комментарий
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  • С такими «чокнутыми» интересно может ночь-другую. Но жить вот так по мне так невозможно

  • Обратите внимание на верхнее фото. Стиль Майли. Не гламурные розовые платюшки а-ля Яна. Не пластиковые губы, ресницы и все остальное а-ля Лера. Не нелепые странные и космически дорогие наряды от девушки со звучной фамилией, луки которой так часто хвалят... Но насколько круче и люксовее смотрится Майли! Личную жизнь её обсуждать не хочется. Всё достаточно очевидно. Извините, если задела чьи то чувства.

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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