Регина Тодоренко откровенно рассказала, как прошла ее первая брачная ночь с Владом Топаловым

Несмотря на то, что супруги расписались еще год назад, по всем правилам торжество они отметили лишь в 2019-м. По окончании праздничной церемонии в Сорренто «молодые» провели вдвоем первую брачную ночь. Регина Тодоренко поведала, как прошло это значимое событие.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Если раньше Регина Тодоренко держала личную жизнь за семью печатями (до последнего скрывала беременность, долгое время не показывала лицо своего маленького сына, да и вообще предпочитала не распространяться об отношениях с возлюбленным), то теперь щедро и откровенно делится с поклонниками любыми подробностями.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Не так давно она показала лицо своего 8-месячного сына (и сразу — в рекламной кампании известного бренда!), а затем и вовсе призналась, что из-за регулярных конфликтов с мужем и его непростого характера посещает семейного психолога. Похоже, в последнее время Регине нравится быть искренней. На днях телеведущая и вовсе разоткровенничалась: поведала, как прошла ее первая брачная ночь с Топаловым.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

В интервью «Каналу Украина» Тодоренко заявила, что после яркой (но утомительной) свадебной церемонии, после многочисленных неурядиц при подготовке и сильного волнения, на «страстные любовные утехи» у них с супругом просто не хватило сил. Вместо этого они поскорее добрались до кровати и уснули.



«Наша первая брачная ночь была типичной для людей, которые давно живут вместе, вот», — рассказала смущенная Регина.

1 2 3 ... 10 В последнее время Регина Тодоренко активно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни

Не секрет, что свадебная подготовка заняла у звездной пары много сил и времени: Топалов в спешке потерял наряд жениха, а Регине постоянно требовалось уделять внимание маленькому сыну... Прибавьте к этому палящее солнце Сорренто и взрывной характер Влада и получите незабываемый микс впечатлений!