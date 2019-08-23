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Регина Тодоренко откровенно рассказала, как прошла ее первая брачная ночь с Владом Топаловым

Несмотря на то, что супруги расписались еще год назад, по всем правилам торжество они отметили лишь в 2019-м. По окончании праздничной церемонии в Сорренто «молодые» провели вдвоем первую брачную ночь. Регина Тодоренко поведала, как прошло это значимое событие. 
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

Если раньше Регина Тодоренко держала личную жизнь за семью печатями (до последнего скрывала беременность, долгое время не показывала лицо своего маленького сына, да и вообще предпочитала не распространяться об отношениях с возлюбленным), то теперь щедро и откровенно делится с поклонниками любыми подробностями.

Влад Топалов и Регина Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко

Не так давно она показала лицо своего 8-месячного сына (и сразу — в рекламной кампании известного бренда!), а затем и вовсе призналась, что из-за регулярных конфликтов с мужем и его непростого характера посещает семейного психолога. Похоже, в последнее время Регине нравится быть искренней. На днях телеведущая и вовсе разоткровенничалась: поведала, как прошла ее первая брачная ночь с Топаловым.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

В интервью «Каналу Украина» Тодоренко заявила, что после яркой (но утомительной) свадебной церемонии, после многочисленных неурядиц при подготовке и сильного волнения, на «страстные любовные утехи» у них с супругом просто не хватило сил. Вместо этого они поскорее добрались до кровати и уснули. 

«Наша первая брачная ночь была типичной для людей, которые давно живут вместе, вот», — рассказала смущенная Регина. 

  • Регина Тодоренко
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    В последнее время Регина Тодоренко активно делится с поклонниками подробностями своей личной жизни
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Не секрет, что свадебная подготовка заняла у звездной пары много сил и времени: Топалов в спешке потерял наряд жениха, а Регине постоянно требовалось уделять внимание маленькому сыну... Прибавьте к этому палящее солнце Сорренто и взрывной характер Влада и получите незабываемый микс впечатлений! 

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23 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram
Теги

Влад Топалов, Регина Тодоренко

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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