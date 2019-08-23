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Все в семью: Александр Цекало и Дарина Эрвин забирают из ресторана остатки ужина домой

28-летняя жена Александра Цекало — барышня экономная. То, за что заплатила, съест. А если не съест, то попросит завернуть с собой.
Александр Цекало, Дарина Эрвин
Александр Цекало и Дарина Эрвин

В последнее время в Инстаграме то и дело разгораются скандалы, связанные с едой. Началось все с Ольги «я задаю тренды» Бузовой, которая облизала тарелку со словами «Я блокадница».

Всего одна фраза, а шумихи на несколько дней — против «поющей ведущей» высказывались не только блокадники, которые действительно обиделись на такое заявление Бузовой, но и вообще все, кому не лень. Подключились даже Иосиф Пригожин, Михаил Боярский и депутат Виталий Милонов (ему, впрочем, только дай повод высказать свое «фи» по любому вопросу).

Потом эстафету неожиданно подхватила Светлана Лобода — певица опубликовала фото с пустой тарелкой, на которой одиноко покоятся остатки очевидно микроскопической порции еды. Естественно, Лободу тут же сравнили с Бузовой («Еще одна блокадница, что ли?»).

Теперь в полку доедающих прибыло — и это Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин. 28-летняя художница и ее супруг 22 августа посетили джазовый концерт в знаменитой «Голливудской чаше» — это летняя концертная сцена, рассчитанная на двадцать тысяч зрителей. 

Александр Цекало, Дарина Эрвин

Перед шоу пара, видимо, заскочила в ресторан, чтобы перекусить, а недоеденное попросили завернуть с собой. «Я так счастлива, что моя семья относится к еде так же серьезно, как и я», — подписала фото с пакетом Эрвин.

Отметим, что Александр за последнее время очень похудел. Чтобы соответствовать молодой и стройной жене, продюсер сел на диету и начал заниматься спортом. Инсайдеры говорят, что он скинул уже 10 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.

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23 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @darina.ervin, @highlights/Instagram
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Александр Цекало

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ничего зазорного не вижу в этой ситуации. Мы можем не доесть, допустим пиццу, и я попрошу ее завернуть нам собой. Хотя муж конечно нос корчит)))

  • Вот не в тему...но до чего же она страшненькая, прям гуманоид какой-то, вкус у него специфический.

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