Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Маньяк, убивший бывшую девушку Эштона Катчера, может быть приговорен к смертной казни

Несколько месяцев назад возобновились судебные разбирательства касаемо жестокого убийства экс-возлюбленной Эштона Катчера и еще нескольких жительниц Голливуда. На последнем заседании присяжные решали участь преступника.
Майкл Гаргило
Майкл Гаргило

22 августа состоялось очередное заседание по делу «Голливудского потрошителя» Майкла Гаргило — мужчины, который в 2000-х жестоко убил нескольких женщин в Лос-Анджелесе. 

Одной из жертв маньяка стала Эшли Эллерин — девушка, с которой встречался актер Эштон Катчер. 

Все время, пока полиция искала виновного в смерти Эшли, Эштон входил в круг подозреваемых и плотно сотрудничал со следствием.

 
 

На днях суд наконец признал вину Гаргило. Впрочем, на этом дело не окончено — в ближайшие недели состоится еще одно заседание, в ходе которого станет известна судьба «Голливудского потрошителя». 

22 августа совет присяжных провел отдельную встречу, чтобы еще раз обсудить детали скандального дела. 

По американским законам, участникам суда предстоит решить участь Майкла. Они либо приговорят его к пожизненному заключению, либо к смертной казни. Не сомневаемся, у членов совета имеется немало споров насчет того, какой из этих двух вариантов более верный в сложившейся ситуации. 

  • Эштон Катчер
    1 2 3 ...8
    В ближайшее время решится судьба мужчины, убившего девушку Эштона Катчера
    Смотреть галерею

Напомним, Майкл Гаргило убил девушку Эштона Катчера Эшли Эллерин 21 февраля 2001 года. Мужчина нанес своей соседке множество ножевых ранений. В это вечер актер заезжал к избраннице, но она не открыла ему дверь. Так как Эштон и Эшли встречались всего пару недель и были плохо знакомы, молодой человек не стал разводить панику и решил заехать к Эллерин в другой день. 

Перейти к обсуждению 1


23 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
Теги

Эштон Катчер, Мила Кунис

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Зачем в принципе годами(!!!)тратить время и деньги людей на все эти тяжбы/заседания и прочее и прочее,касательно таких нелюдей???Есть факты-смертная казнь и точка!А то любят ещё у нас ,,полечить,,,а потом выпустить.Якобы из соображений гуманизма.А по отношению к невинным жертвам и их близким разве это гуманно и справедливо?Что вообще хорошего может сделать для общества,для страны маньяк???Зачем его лечить или содержать в тюрьме?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.