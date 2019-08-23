Маньяк, убивший бывшую девушку Эштона Катчера, может быть приговорен к смертной казни

22 августа состоялось очередное заседание по делу «Голливудского потрошителя» Майкла Гаргило — мужчины, который в 2000-х жестоко убил нескольких женщин в Лос-Анджелесе.
Все время, пока полиция искала виновного в смерти Эшли, Эштон входил в круг подозреваемых и плотно сотрудничал со следствием.
На днях суд наконец признал вину Гаргило. Впрочем, на этом дело не окончено — в ближайшие недели состоится еще одно заседание, в ходе которого станет известна судьба «Голливудского потрошителя».
По американским законам, участникам суда предстоит решить участь Майкла. Они либо приговорят его к пожизненному заключению, либо к смертной казни. Не сомневаемся, у членов совета имеется немало споров насчет того, какой из этих двух вариантов более верный в сложившейся ситуации.
Напомним, Майкл Гаргило убил девушку Эштона Катчера Эшли Эллерин 21 февраля 2001 года. Мужчина нанес своей соседке множество ножевых ранений. В это вечер актер заезжал к избраннице, но она не открыла ему дверь. Так как Эштон и Эшли встречались всего пару недель и были плохо знакомы, молодой человек не стал разводить панику и решил заехать к Эллерин в другой день.