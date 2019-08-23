Маньяк, убивший бывшую девушку Эштона Катчера, может быть приговорен к смертной казни

Несколько месяцев назад возобновились судебные разбирательства касаемо жестокого убийства экс-возлюбленной Эштона Катчера и еще нескольких жительниц Голливуда. На последнем заседании присяжные решали участь преступника.

Майкл Гаргило

22 августа состоялось очередное заседание по делу «Голливудского потрошителя» Майкла Гаргило — мужчины, который в 2000-х жестоко убил нескольких женщин в Лос-Анджелесе.

Одной из жертв маньяка стала Эшли Эллерин — девушка, с которой встречался актер Эштон Катчер.

Все время, пока полиция искала виновного в смерти Эшли, Эштон входил в круг подозреваемых и плотно сотрудничал со следствием.

На днях суд наконец признал вину Гаргило. Впрочем, на этом дело не окончено — в ближайшие недели состоится еще одно заседание, в ходе которого станет известна судьба «Голливудского потрошителя».

22 августа совет присяжных провел отдельную встречу, чтобы еще раз обсудить детали скандального дела.

По американским законам, участникам суда предстоит решить участь Майкла. Они либо приговорят его к пожизненному заключению, либо к смертной казни. Не сомневаемся, у членов совета имеется немало споров насчет того, какой из этих двух вариантов более верный в сложившейся ситуации.

1 2 3 ... 8 В ближайшее время решится судьба мужчины, убившего девушку Эштона Катчера

Напомним, Майкл Гаргило убил девушку Эштона Катчера Эшли Эллерин 21 февраля 2001 года. Мужчина нанес своей соседке множество ножевых ранений. В это вечер актер заезжал к избраннице, но она не открыла ему дверь. Так как Эштон и Эшли встречались всего пару недель и были плохо знакомы, молодой человек не стал разводить панику и решил заехать к Эллерин в другой день.