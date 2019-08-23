Симону Юнусову заблокировали в Инстаграме из-за фото 5-летней внучки без верха от купальника

59-летняя мама Тимати Симона Юнусова пожаловалась на то, что Инстаграм заблокировал ее аккаунт. Все дело в том, что именитая бабушка опубликовала в соцсети видео внучки без верха от купальника.

Алиса и Симона Юнусовы

Симона Юнусова — бабушка активная. Именно она занимается воспитанием единственной внучки Алисы, дочери Тимати и Алены Шишковой, и постоянно делится фотографиями наследницы в Инстаграме. Но на днях она немного перестаралась. Да так, что соцсеть заблокировала аккаунт Симоны.

Женщина рассказала, что недавно выложила милый семейный ролик, на котором Тимати учил дочь нырять. Рэпер имитировал волну, чтобы девочка в последствии не боялась плавать в океане. Алиса резвилась в воде без верха от купальника, и это возмутило некоторых подписчиков Симоны.

Из-за жалоб пользователей Инстаграм и заблокировал Юнусову. «Мы решили, что это ''глюк'', но чутье подсказывало другое. Когда через сутки я по-прежнему не смогла произвести ни одного действия, стало ясно, что ничего не ясно. К середине следующего дня запрет был снят, а ночью я получила уведомление о нарушении правил контента. В таких случаях, как и в визовом отделе посольства, тебе не объясняют, почему не дали визу. Просто принимается такое решение и спорить бесполезно. Но тут я поняла, в чем дело», — рассказала Юнусова фолловерам.

Женщина с нескрываемым сарказмом заявила, что Алисе уже пора надевать бюстгальтер.

«Я приношу свои глубочайшие извинения пуританам от Инстаграма, что оскорбила их чувства! Они жаловались на видео, где папа занимается в бассейне с Алисой, не просто так! Пятилетняя девочка была с баллоном, с утяжелителями, в маске, в плавках, но… без бюстгальтера».

Также Симона (снова с сарказмом) поведала, что теперь будет внимательнее выбирать пляжные наряды для внучки: «Я свою вину признаю, так как подписывалась, что принимаю установленные правила. Обещаю впредь при съемке надевать этот кусочек ткани, дабы не травмировать психику окружающих», — иронично высказалась она.

1 2 3 4 5 6 7 Инстаграм заблокировал аккаунт Симоны Юнусовой

Мнения фолловеров разделились. Одни заявили, что пятилетнему ребенку бюстгальтер вообще ни к чему («Какой абсурд! А голые ягодицы взрослых женщин и мужчин ничьих чувств не задевают?»), другие — что маленький кусок ткани защитит от вредного солнечного облучения и даже педофилов.