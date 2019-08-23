Анна Седокова дебютирует как театральная актриса в спектакле «Фальшь»

Кажется, по списку занимаемых должностей и статусов Анна Седокова скоро переплюнет Ольгу Бузову. 36-летняя певица готовится к театральному дебюту.

Анна Седокова



О самореализации Анна Седокова знает не меньше Ольги Бузовой. Так же, как и «поющая ведущая», Анна ведет свой ресторанный бизнес, выпускает линию одежды и записывает альбомы. Этим летом она предстанет в новом качестве — театральной актрисы.



Да-да, вы не ослышались, 23 августа у Анны Седоковой состоится дебют. Артистка выйдет на сцену Театра на Таганке в рамках спектакля «Фальшь». Все лето певица усиленно готовилась к постановке, разучивая реплики, и на днях рассказала о своих переживаниях.



«Мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий, и люди, которые в ней, должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств, а я... моментами такая трусиха», — поделилась эмоциями Анна (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



«По мне можно учебники по психосоматике писать. У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместиться. Ну все. Пора мне в театр!» — продолжила Седокова.



1 2 3 ... 10 Анна Седокова недавно занялась новым для себя делом

К слову, помимо актерского таланта певицы в рамках спектакля можно будет оценить и ее треки. Анна Седокова появится во всех пяти постановках «Фальши» 23, 25, 27, 29 и 31 августа.

