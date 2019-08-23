Неожиданная пара: Егор Крид отдыхает в Испании с Лесей Кафельниковой

Егор Крид, единственный экс-участник Black Star, который смог уйти от Тимати и Ко полюбовно, отдыхает Барселоне. Да не один, а с моделью Лесей Кафельниковой. Дружба или что-то большее?

Егор Крид

В начале августа 20-летняя Леся Кафельникова заявила, что ей некомфортно в Москве.

«Было тяжело, куча народу, город пропитан завистью и понтами», — написала модель.

«Тяжело радоваться жизни, когда все вокруг только и умеют, что обсуждать других в плохом ключе. Радоваться жизни там точно не умеют», — добавила дочь известного теннисиста, собрала вещи и улетела в Барселону.

Леся Кафельникова

Кафельникова постоянно выкладывала оттуда фотографии и видео. А на днях поклонники Алеси узнали, что у нее появился неплохой сопровождающий — Егор «идеальные зубы» Крид.

Музыкант выложил в инстаграм-истории видео, на котором девушка танцует в белом платье. Леся кокетливо улыбается, без стеснения смотрит в камеру и играет с платьем. В один момент рукав наряда упал, чуть не обнажив грудь девушки, но она лишь прикрылась и продолжила танцевать, как ни в чем не бывало.



Интересно, отреагирует ли на этот странный тандем бывший парень Кафельниковой, рэпер Pharaoh? Леся встречалась с известным музыкантом несколько месяцев в 2017 году, но так влюбилась, что очень долго отходила от расставания. В интервью «Нежному редактору» модель поведала, что до сих пор любит Глеба. Ждем versus-батл?