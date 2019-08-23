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Неожиданная пара: Егор Крид отдыхает в Испании с Лесей Кафельниковой

Егор Крид, единственный экс-участник Black Star, который смог уйти от Тимати и Ко полюбовно, отдыхает  Барселоне. Да не один, а с моделью Лесей Кафельниковой. Дружба или что-то большее?
Егор Крид
Егор Крид

В начале августа 20-летняя Леся Кафельникова заявила, что ей некомфортно в Москве. 

«Было тяжело, куча народу, город пропитан завистью и понтами», — написала модель.

«Тяжело радоваться жизни, когда все вокруг только и умеют, что обсуждать других в плохом ключе. Радоваться жизни там точно не умеют», — добавила дочь известного теннисиста, собрала вещи и улетела в Барселону. 

Леся Кафельникова
Леся Кафельникова

Кафельникова постоянно выкладывала оттуда фотографии и видео. А на днях поклонники Алеси узнали, что у нее появился неплохой сопровождающий — Егор «идеальные зубы» Крид.

Музыкант выложил в инстаграм-истории видео, на котором девушка танцует в белом платье. Леся кокетливо улыбается, без стеснения смотрит в камеру и играет с платьем. В один момент рукав наряда упал, чуть не обнажив грудь девушки, но она лишь прикрылась и продолжила танцевать, как ни в чем не бывало.

Интересно, отреагирует ли на этот странный тандем бывший парень Кафельниковой, рэпер Pharaoh? Леся встречалась с известным музыкантом несколько месяцев в 2017 году, но так влюбилась, что очень долго отходила от расставания. В интервью «Нежному редактору» модель поведала, что до сих пор любит Глеба. Ждем versus-батл?

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23 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @egorkreed, @kafelnikova_a/Instagram
Теги

Алеся Кафельникова, Егор Крид

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2 комментария Добавить комментарий
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  • правильно.крид не намерен на кухарке жениться))

  • В каком месте она модель? Какие показы, контракты и тд?Некоторые даже Шейк не считают за модель, а тут Леся какая-то

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