Неожиданная пара: Егор Крид отдыхает в Испании с Лесей Кафельниковой

В начале августа 20-летняя Леся Кафельникова заявила, что ей некомфортно в Москве.
«Тяжело радоваться жизни, когда все вокруг только и умеют, что обсуждать других в плохом ключе. Радоваться жизни там точно не умеют», — добавила дочь известного теннисиста, собрала вещи и улетела в Барселону.
Кафельникова постоянно выкладывала оттуда фотографии и видео. А на днях поклонники Алеси узнали, что у нее появился неплохой сопровождающий — Егор «идеальные зубы» Крид.
Музыкант выложил в инстаграм-истории видео, на котором девушка танцует в белом платье. Леся кокетливо улыбается, без стеснения смотрит в камеру и играет с платьем. В один момент рукав наряда упал, чуть не обнажив грудь девушки, но она лишь прикрылась и продолжила танцевать, как ни в чем не бывало.
Интересно, отреагирует ли на этот странный тандем бывший парень Кафельниковой, рэпер Pharaoh? Леся встречалась с известным музыкантом несколько месяцев в 2017 году, но так влюбилась, что очень долго отходила от расставания. В интервью «Нежному редактору» модель поведала, что до сих пор любит Глеба. Ждем versus-батл?