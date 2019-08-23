Елену Малышеву осудили за съемку эпилептического припадка одной из зрительниц

Во время записи программы «Здоровье» у одной из зрительниц в зале случился припадок эпилепсии. Елена Малышева не растерялась и записала все на видео, а позже выложила ролик в своем Инстаграме.

Елена Малышева

Реноме Елены Малышевой в последнее время сильно пошатнулось: то она во время эфира называет людей с особенностями развития «кретинами», то неоднозначно высказывается о коллегах по цеху, а то и вовсе призывает без должных показаний делать сомнительные иностранные прививки. На днях телеведущая выложила в Сеть видео, которое возмутило ее подписчиков.

Елена Малышева

Дело в том, что во время записи очередного выпуска «Здоровье» произошел инцидент: одной из зрительниц в зале стало плохо. Оказалось, женщина страдает эпилепсией, и прямо во время эфира у нее случился припадок. Многие постарались оказать несчастной посильную помощь и сразу вызвали «скорую».

«Главный врач телевидения» внести свой вклад не торопилась: вместо этого она включила камеру на смартфоне и записала видео с больной зрительницей. Позже Елена Малышева выложила ролик в своем Инстаграме и рассказала, какие действия необходимо предпринять, если с кем-то из вашего окружения вдруг случился эпилептический припадок.

1 2 3 ... 10 «Здоровье с Еленой Малышевой» — одна из самых популярных передач на телевидении

Вероятно, телеведущая не ожидала, что на нее обрушится шквал критики. «Вы слышали о таком понятии, как ''врачебная тайна''? Хотя нет, вы не слышали. Зачем публиковать видео пострадавшей без ее ведома? Человеку плохо! Как это подло, показывать на всю страну этот эпизод!» — написали возмущенные подписчики Елены. Малышева не стала отвечать на критику, но и видео пока не удаляла. Впрочем, правила телеведущей действительно могут помочь в экстренной ситуации.



«Поверните голову человека набок; проследите чтобы он не травмировался; не пытайтесь открыть рот; обязательно вызовите скорую помощь», — рассказала Малышева.