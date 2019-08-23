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Елену Малышеву осудили за съемку эпилептического припадка одной из зрительниц

Во время записи программы «Здоровье» у одной из зрительниц в зале случился припадок эпилепсии. Елена Малышева не растерялась и записала все на видео, а позже выложила ролик в своем Инстаграме.
Елена Малышева
Елена Малышева

Реноме Елены Малышевой в последнее время сильно пошатнулось: то она во время эфира называет людей с особенностями развития «кретинами», то неоднозначно высказывается о коллегах по цеху, а то и вовсе призывает без должных показаний делать сомнительные иностранные прививки. На днях телеведущая выложила в Сеть видео, которое возмутило ее подписчиков. 

Елена Малышева
Елена Малышева

Дело в том, что во время записи очередного выпуска «Здоровье» произошел инцидент: одной из зрительниц в зале стало плохо. Оказалось, женщина страдает эпилепсией, и прямо во время эфира у нее случился припадок. Многие постарались оказать несчастной посильную помощь и сразу вызвали «скорую». 

«Главный врач телевидения» внести свой вклад не торопилась: вместо этого она включила камеру на смартфоне и записала видео с больной зрительницей. Позже Елена Малышева выложила ролик в своем Инстаграме и рассказала, какие действия необходимо предпринять, если с кем-то из вашего окружения вдруг случился эпилептический припадок. 

  • Елена Малышева
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    «Здоровье с Еленой Малышевой» — одна из самых популярных передач на телевидении
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Вероятно, телеведущая не ожидала, что на нее обрушится шквал критики. «Вы слышали о таком понятии, как ''врачебная тайна''? Хотя нет, вы не слышали. Зачем публиковать видео пострадавшей без ее ведома? Человеку плохо! Как это подло, показывать на всю страну этот эпизод!» — написали возмущенные подписчики Елены. Малышева не стала отвечать на критику, но и видео пока не удаляла. Впрочем, правила телеведущей действительно могут помочь в экстренной ситуации. 

«Поверните голову человека набок; проследите чтобы он не травмировался; не пытайтесь открыть рот; обязательно вызовите скорую помощь», — рассказала Малышева.

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23 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @malysheva.liv/Instagram, Persona Stars
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Елена Малышева

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Первое действие - снимать происходящее на телефон, не оказывая помощи больному. Даже если ты врач и давала клятву Гиппократа.

  • Те, кто никогда не видел приступ эпилепсии рядом, и представить не могут, насколько это страшно, как накатывает паника и хочется сбежать, а ведь только от действий окружающих людей зависит жизнь человека, вовремя ли ему положат ложку на язык, чтобы он ним не подавился... Да, снимать такое может и не совсем корректно, но знания о том, как поступить в данной ситуации нужны всем!!

  • Правильно сделала, показала,как оказывать первую помощь при таком приступе.это жизненно важные вещи, совсем затравили Малышеву. Что б не говорили , она молодец.

  • Да какая еще ложка на язык! Так делать нельзя. Нужно на бок положить и всё. А Малышева могла бы хотя бы "замазать" на видео лицо девушки

  • Не увидела в этом ролике ничего такого, за что критика . Она не снимала на камеру сам приступ. видно, что женщина лежит после приступа и ее увозят в больницу, здоровья ей!!! Это правда страшно, три раза видела в своей жизни, в первый раз, испытала шок, тк теряешься и не знаешь, как помочь. Думаю, малышева, в данном случае правильно сделала, пусть даже через негатив, люди смогут помочь при эпиллепсии

  • Вместо того что б помочь, ловила хайп, снимая на гаджет.... Эту Путлеровскую подстилку давно пора гнать с экранов, такую ересь несет....

  • По моему там сплошная инсценировка, когда женщина ложится на каталку два мужика рядом с ней в белых халатах ржать начинают

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