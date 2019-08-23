Она не барышня, он не хулиган: с кем потерял девственность муж Ксении Бородиной

Курбан Омаров открыл миру скрытый литературный талант и выпустил свою первую книгу. Возможно, мужу телеведущей еще придется пожалеть об излишней откровенности.

Еще не прошло и недели со дня старта продаж книги Курбана Омарова, а его произведение уже произвело фурор в социальных сетях. Подписчики вовсю поздравляют Курбана с литературным дебютом. Нашлись и те, кто, конечно же, отточил и свой сарказм в комментариях: «Весь мир ждал эту книгу! Даже не знаю, как я раньше жила», «Аж смешно».

В произведении «Откровения мужчины» супруг Ксении Бородиной дал советы в области отношений. Его рекомендации могут быть полезны как представителям сильного пола, так и представительницам слабого.



Также начинающий писатель поделился самыми интимными подробностями собственной жизни. В том числе, без стеснения рассказал, что девственности он лишился не с робкой ровесницей, а с опытной жрицей любви.

«Первый сексуальный опыт у меня был с девушкой по вызову в 11-м классе. Случилось это так. Мои одноклассники предложили: ''Че, идешь с нами в гостиницу? Столько-то стоит. Будет девочка''. И я пошел. В Москве в среднем к 8–9-му классу мальчики и девочки уже теряют девственность, а я только в 11-м классе до этого дошел. Хотя в одиннадцать лет у меня была ''близость'' с девочкой. Но мы были настолько маленькие, что не понимали, что делаем. Мы просто смотрели на журнал, там дядя на тете лежит, тоже ложились. И все», — цитирует будущий бестселлер «Стархит».

Интересно, как к таким откровениям отнесется Ксения Бородина. Возможно, такие пикантные детали прошлого мужа вызовут настоящую бурю в звездной семье. Впрочем, если слухи о периодических ссорах супругов являются правдой, то опасаться Курбану нечего. Милые бранятся — только тешатся.