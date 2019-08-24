Директор Анастасии Заворотнюк о ее болезни: «В сентябре вы узнаете всю правду»

Концертный директор актрисы Стас Христов не стал отрицать слухи о серьезном заболевании «няни Вики», а рассказал о планах Анастасии Заворотнюк на ближайшее время.

Анастасия Заворотнюк

На днях в Сети распространилась информация о том, что у знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк опухоль головного мозга.

Некоторые, особенно восприимчивые поклонники, уже сравнили «диагноз» Заворотнюк с тяжелым недугом Фриске.

Впрочем, поддаваться панике пока рано, ведь информация о «раке мозга» появилась из непроверенных источников, а сама Анастасия пока никак не отреагировала на домыслы желтой прессы.

Анастасия Заворотнюк

Тем не менее ажиотаж вокруг Заворотнюк заметно вырос: поклонники передают ей сочувственные послания, а любые известия о заболевании актрисы бьют все новостные рейтинги. Корреспонденты «КП» решили внести ясность в ситуацию и связались с концертным директором Анастасии.

«В начале сентября Настя даст большое телевизионное интервью. Вы узнаете всю правду из первых уст. Настя все расскажет, поулыбается… Идет рабочий процесс», — поделился Стас Христов.

Представитель актрисы не отрицал страшного диагноза и прокомментировал слухи о ее переезде за границу. Он подтвердил слова менеджера Анастасии: вполне возможно, что в скором времени Заворотнюк отправится в США.

1 2 3 ... 10 На днях в Сети появилась информация о страшном заболевании Анастасии Заворотнюк

«Петр — американец. Возможно, он что-то и оформляет, спросите лучше у него», — заявил Христов.



Некоторые считают, что новость о заболевании актрисы — запланированная акция, направленная на повышение популярности Заворотнюк. Ведь благодаря этой неоднозначной информации интерес с актрисе значительно возрос... Что ж, правду мы узнаем только в начале сентября — ждать осталось недолго.