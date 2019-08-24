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Директор Анастасии Заворотнюк о ее болезни: «В сентябре вы узнаете всю правду»

Концертный директор актрисы Стас Христов не стал отрицать слухи о серьезном заболевании «няни Вики», а рассказал о планах Анастасии Заворотнюк на ближайшее время.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

На днях в Сети распространилась информация о том, что у знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк опухоль головного мозга

Некоторые, особенно восприимчивые поклонники, уже сравнили «диагноз» Заворотнюк с тяжелым недугом Фриске.

Впрочем, поддаваться панике пока рано, ведь информация о «раке мозга» появилась из непроверенных источников, а сама Анастасия пока никак не отреагировала на домыслы желтой прессы.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Тем не менее ажиотаж вокруг Заворотнюк заметно вырос: поклонники передают ей сочувственные послания, а любые известия о заболевании актрисы бьют все новостные рейтинги. Корреспонденты «КП» решили внести ясность в ситуацию и связались с концертным директором Анастасии. 

«В начале сентября Настя даст большое телевизионное интервью. Вы узнаете всю правду из первых уст. Настя все расскажет, поулыбается… Идет рабочий процесс», — поделился Стас Христов. 

Представитель актрисы не отрицал страшного диагноза и прокомментировал слухи о ее переезде за границу. Он подтвердил слова менеджера Анастасии: вполне возможно, что в скором времени Заворотнюк отправится в США.

  • Анастасия Заворотнюк
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    На днях в Сети появилась информация о страшном заболевании Анастасии Заворотнюк
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«Петр — американец. Возможно, он что-то и оформляет, спросите лучше у него», — заявил Христов. 

Некоторые считают, что новость о заболевании актрисы — запланированная акция, направленная на повышение популярности Заворотнюк. Ведь благодаря этой неоднозначной информации интерес с актрисе значительно возрос... Что ж, правду мы узнаем только в начале сентября — ждать осталось недолго. 

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24 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Мозга??!!! У Заворотнюк??!!

  • Судя по комментариям, точнее их отсутствую, все уже забыли кто такая няня Вика. Такой страшной темой поднимать ажиотаж, ну я даже не знаю кем надо быть...

  • Интригуют интриганы! Да я до сентября вся исчешусь в ожидании!)

  • А, ну и ок. В сентябре, так в сентябре. Сейчас, значит, не о чем говорить.

  • Гость

    Интригуют интриганы! Да я до сентября вся исчешусь в ожидании!)

    В ожидании чего? Интервью Заворотнюк? Не смешите. Что там ждать? Обычное будет интервью, надо просто свой фейс засветить на экране, пора зарабатывать, пора долги отдавать. Расскажет про аборты, с кем у нее первый секс был, как последнюю девочку родила и все такое. Здорова она, можете не переживать.

  • Слава богу, если здорова, но зачем это всё было? К чему?!

  • Вряд ли кто-то будет хайпить на такой ужасное теме, это не шутки. Если это окажется правдой, очень сочувствую, это ужасно. Самое главное здоровье, будь ты актриса, певица, миллионер.... Болезнь никого не щадит и ей все равно, кто ты! Мне симпатичная Заворотнюк, кошмар, если это подтвердится.

  • В чем сложность записать сторис для поклонников, звезды их каждый день гоняют по многу раз.. Значит есть причина..

  • Читала, что когда Софи Лорен переживала потерю интереса публики к своему творчеству, то она выпустила поварскую книгу, но распускать слухи о своей болезни, да ещё такой, это уже слишком(, на это Лорен не пошла. Подождём до сентября.

  • Красивая Настя на фото с бутылочкой, молодо выглядит, приятно посмотреть.

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