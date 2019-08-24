Оксана Самойлова вспомнила свою нищую молодость «в съемной однушке без кровати»

Сегодня 31-летняя Оксана Самойлова — женщина, которая может позволить себе все, что угодно. Но так было далеко не всегда. Супруга Джигана вспомнила, с чего начинались ее первые шаги в большом мире.

Для многих Оксана Самойлова — эталон современной мамы. Она умело справляется с ролью хранительницы домашнего очага, активно участвует в воспитании троих дочерей, заботится о любимом муже (и даже помогает ему записывать новые хиты), а также руководит тремя бизнес-проектами и вовсю готовится к запуску собственной косметической линии. Прибавьте к этому занятия спортом, регулярные бьюти-процедуры и коллаборации с известными брендами — и получите успешную женщину XXI века.

Оксана Самойлова

Кажется, сейчас Оксана может позволить себе любую прихоть: и дорогие машины, и дизайнерские сумки, и семейный отдых на самых роскошных курортах. Однако так было не всегда. Самойлова прекрасно помнит, как в молодости ютилась с Джиганом в съемной однокомнатной квартире, в которой не было даже кровати!

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Об этом звездная мама рассказала в инстаграм-историях. 24 августа она решила пообщаться со своими подписчиками и поделилась с ними подробностями своего прошлого. «Мы вообще нищие были. Потом потихоньку вместе двигались в правильном направлении», — разоткровенничалась Оксана.

1 2 3 ... 10 Оксана Самойлова и Джиган могут позволить себе и покупку нового дома, и дорогие вещи, и роскошный отдых

Оксана неоднократно делилась с фолловерами, что с 17 лет снимала квартиру вместе с подругами и на последние деньги делала ремонт в доме. Она не скрывает, что с молодости привыкла много работать и надеялась своим трудом достичь более высокого положения в жизни. Что ж, упорству Оксаны и Джигана можно лишь позавидовать!