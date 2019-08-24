Старший сын Памелы Андерсон рассказал о своей алкогольной зависимости

23-летний Брэндон Томас Ли рос как типичный представитель золотой молодежи: постоянные вечеринки, море алкоголя и череда новых пассий. Наконец наследник Памелы Андерсон решил одуматься и кардинально изменил свою жизнь.

Памела Андерсон и маленький Брэндон Томас Ли

У Брэндона Томаса Ли было непростое детство: пресса проявляла повышенное внимание к его родителям (секс-символу 1990-х Памеле Андерсон и эксцентричному музыканту Томми Ли), а они в свою очередь постоянно подогревали интерес к своей семье.

Томми Ли с сыном

То в продажу попадали домашние видео супругов, на которых они занимались сексом, то возникали слухи о насилии (якобы Томми Ли избивал свою жену). В 1997-м, когда малышу Брэндону был всего год, Памела и вовсе засудила Томми — он поднял на нее руку, и звезда «Спасателей Малибу» написала заявление в полицию.

Памела Андерсон и Томми Ли с сыном Брэндоном Томасом

Суд встал на сторону пострадавшей, и в течение 6 месяцев Томми Ли находился в тюрьме. Уже после было страстное примирение и курсы семейной психотерапии. Памела утверждала, что простила «чудовище» не только из-за сильной любви, но и ради маленьких детей.

Брэндон Томас Ли с мамой Памелой Андерсон

Однако идиллия долго не продлилась: вскоре у Томми начались серьезные проблемы с алкоголем. Он плохо контролировал себя и, по опасениям Памелы, мог причинить вред детям. Андерсон подала на развод и пыталась запретить отцу свободно встречаться с сыновьями. Эффектная блондинка переживала, что взбалмошный и неуправляемый экс-супруг может плохо влиять на мальчиков. Суд все же разрешил музыканту видеть Брэндона и Дилана. Для старшего сына это решение оказалось судьбоносным.

Брэндон Томас Ли

Брэндон Томас Ли и сам не знает, в чем тут дело: то ли генетика, то ли психологические проблемы, то ли привычка с самого детства находиться в атмосфере бесконечного праздника и алкогольных вечеринок. Факт остается фактом: уже в 20 лет он понял, что страдает от алкогольной зависимости.

Брэндон Томас Ли

В июне Брэндон дал откровенное интервью изданию Interview, в котором поведал о своей борьбе с тягой к спиртному: «Поначалу это было действительно забавно, но затем все изменилось. Три года назад я пережил самый тяжелый период своей жизни. Я не хотел выходить на улицу и ничего не мог с этим поделать».

Лукас Саббат и Брэндон Томас Ли

Он рассказал, что молодые люди в Лос-Анджелесе к 20 годам знают о жизни больше, чем «ветераны войны». «Они теряют девственность на пять лет моложе, чем где-либо еще в США. Начинают принимать наркотики в совсем юном возрасте. 18-летние в Лос-Анджелесе похожи на стариков, которые уже все повидали в этом мире», — поделился Брэндон.

1 2 3 ... 12 Брэндон Томас Ли откровенно рассказал о своей «золотой молодости»

По заявлению юноши, его спасла карьера. Не секрет, что 23-летний Брэндон уже зарекомендовал себя в модельном бизнесе. Кроме того, теперь он пробует свои силы в кино.



«С тех пор, как я бросил пить, я стал гораздо лучше. Успешнее играю в кино, качественнее работаю. Даже как человек я изменился в хорошую сторону. Не собираюсь лгать: в Лос-Анджелесе крайне трудно избежать соблазнов. Девушки, деньги, наркотики... Но моя карьера сейчас гораздо важнее, чем вечеринки», — признался Брэндон.