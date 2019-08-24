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Довели: принц Гарри и Меган Маркл собираются проводить больше времени за границей, чтобы избежать травли на родине

Королевский эксперт рассказал, что герцог и герцогиня Сассекские тяжело переживают волну критики в их адрес. Инсайдер уверен, что принц Гарри и Меган Маркл собираются чаще летать за границу и проводить там все свое свободное время. 
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Кажется, весь мир ополчился на принца Гарри и Меган Маркл. Если раньше публика критиковала нарушения королевского протокола и придиралась к нарядам 38-летней герцогини, то теперь общество в пух и прах разнесло Сассексов за использование частных самолетов

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Даже заступничество сэра Элтона Джона не смогло охладить пыл возмущенных британцев. Общество продолжает травить Сассексов и осуждает буквально каждый поступок супругов. Королевский эксперт утверждает, что принц Гарри и его жена крайне чутко реагируют на общественное мнение и собираются в буквальном смысле сбежать от проблем. 

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Ричард Фицвильямс, который долгое время работает при дворе, рассказал изданию Express, что герцог и герцогиня Сассекские возьмут на себя больше обязанностей за рубежом, чтобы как можно реже появляться на родине. Он напрямую связывает решение супругов с волной критики, разразившейся после их «расточительных» полетов на Ибицу и в Ниццу.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

«Виной всему — эта ужасное отношение общественности к Сассексам. Я подозреваю, что осуждение британцев коренным образом повлияет на рабочий график Гарри и Меган. Они захотят проводить больше времени за границей», — сообщил Фицвильямс. 

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Мировая общественность обрушилась на Меган Маркл и принца Гарри из-за их неэкологичных полетах частными рейсами
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Кроме того, королевский эксперт поддержал Гарри и Меган. Он уверен, что их критикуют совершенно незаслуженно. «Они нуждаются в отдыхе, как и все люди. Повышенное внимание вынуждает их пользоваться частными рейсами», — поделился Ричард. 

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24 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ути-пути. Бедные Герцог и Герцогиня.)) А на чьи деньги вы летать будете?)) И жить на чьи деньги за границей?)) Добрый дядя Элтон Джон даст?) Если бы Меган вела себя достойно, то никакой травли бы не было. Она хочет жить на широкую ногу. Думала, что принц, богатство. А вышло вон как. Просчиталась. А Гарри меня разочаровал. Хиленький такой. Подкаблучник. На каждого Гарри найдется своя Меган.

  • Значит, Меган и Гарри решили ещё больше дразнить британцев своими частыми полётами на частных джетах заграницу. Ну не с обычными же людьми эконом-классом летать их величествам.

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