Довели: принц Гарри и Меган Маркл собираются проводить больше времени за границей, чтобы избежать травли на родине

Королевский эксперт рассказал, что герцог и герцогиня Сассекские тяжело переживают волну критики в их адрес. Инсайдер уверен, что принц Гарри и Меган Маркл собираются чаще летать за границу и проводить там все свое свободное время.

Принц Гарри и Меган Маркл

Кажется, весь мир ополчился на принца Гарри и Меган Маркл. Если раньше публика критиковала нарушения королевского протокола и придиралась к нарядам 38-летней герцогини, то теперь общество в пух и прах разнесло Сассексов за использование частных самолетов.

Принц Гарри и Меган Маркл

Даже заступничество сэра Элтона Джона не смогло охладить пыл возмущенных британцев. Общество продолжает травить Сассексов и осуждает буквально каждый поступок супругов. Королевский эксперт утверждает, что принц Гарри и его жена крайне чутко реагируют на общественное мнение и собираются в буквальном смысле сбежать от проблем.

Принц Гарри и Меган Маркл

Ричард Фицвильямс, который долгое время работает при дворе, рассказал изданию Express, что герцог и герцогиня Сассекские возьмут на себя больше обязанностей за рубежом, чтобы как можно реже появляться на родине. Он напрямую связывает решение супругов с волной критики, разразившейся после их «расточительных» полетов на Ибицу и в Ниццу.

Меган Маркл и принц Гарри

«Виной всему — эта ужасное отношение общественности к Сассексам. Я подозреваю, что осуждение британцев коренным образом повлияет на рабочий график Гарри и Меган. Они захотят проводить больше времени за границей», — сообщил Фицвильямс.

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Кроме того, королевский эксперт поддержал Гарри и Меган. Он уверен, что их критикуют совершенно незаслуженно. «Они нуждаются в отдыхе, как и все люди. Повышенное внимание вынуждает их пользоваться частными рейсами», — поделился Ричард.