Светлана Лобода опубликовала фото с годовалой дочкой из частного самолета

Многочисленные поклонники Светланы Лободы уже привыкли, что во время гастролей и перелетов по стране «суперзвезду» постоянно сопровождает 8-летняя дочь Евангелина. Сама артистка не раз признавалась, что дочь для нее — самая ценная поддержка во время выступлений. А вот годовалая малышка Тильда, судя по всему, во время маминых концертов остается дома... Но только не сегодня!
24 августа днем Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграме редкий снимок с младшей дочерью. На фотографии певица и ее звездная наследница предстали на борту самолета. «Мой кислород в безвоздушном пространстве», — подписала публикацию артистка.
Судя по всему, Светлана вместе с дочерьми отправилась в Сочи, где присоединится к «Новой волне-2019».
Несмотря на то, что снимок девочки был сделан со спины, поклонникам удалось рассмотреть ее длинные волосы, собранные в забавный хвост. «Такой чупик на макушке», «Тиля большая уже», «Пусть растет зайчик всем вам и нам на радость», — написали растроганные подписчики Светланы.
Напомним, что Лобода редко публикует фотографии годовалой дочери и до сих пор скрывает от общественности ее лицо. Тем не менее артистка иногда участвует в семейных съемках, и тогда у ее поклонников появляется возможность рассмотреть хотя бы макушку маленькой Тильды.