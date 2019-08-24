Светлана Лобода опубликовала фото с годовалой дочкой из частного самолета

36-летняя певица постоянно делится снимками со своей старшей дочерью Евангелиной, которая нередко сопровождает звездную маму на гастролях. 24 августа Светлана Лобода показала, что и маленькая Тильда не отказывается от полетов в другие города.

Светлана Лобода с дочерью Евангелиной

Многочисленные поклонники Светланы Лободы уже привыкли, что во время гастролей и перелетов по стране «суперзвезду» постоянно сопровождает 8-летняя дочь Евангелина. Сама артистка не раз признавалась, что дочь для нее — самая ценная поддержка во время выступлений. А вот годовалая малышка Тильда, судя по всему, во время маминых концертов остается дома... Но только не сегодня!

Светлана Лобода с дочерью Тильдой

24 августа днем Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграме редкий снимок с младшей дочерью. На фотографии певица и ее звездная наследница предстали на борту самолета. «Мой кислород в безвоздушном пространстве», — подписала публикацию артистка.



Судя по всему, Светлана вместе с дочерьми отправилась в Сочи, где присоединится к «Новой волне-2019».

Светлана Лобода с дочерью Тильдой

Несмотря на то, что снимок девочки был сделан со спины, поклонникам удалось рассмотреть ее длинные волосы, собранные в забавный хвост. «Такой чупик на макушке», «Тиля большая уже», «Пусть растет зайчик всем вам и нам на радость», — написали растроганные подписчики Светланы.

1 2 3 ... 10 Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: 8-летнюю Евангелину и годовалую Тильду

Напомним, что Лобода редко публикует фотографии годовалой дочери и до сих пор скрывает от общественности ее лицо. Тем не менее артистка иногда участвует в семейных съемках, и тогда у ее поклонников появляется возможность рассмотреть хотя бы макушку маленькой Тильды.