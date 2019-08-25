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Валерий Меладзе официально представил своего 15-летнего внебрачного сына

Константин Меладзе-младший привык держаться в стороне от вспышек фотообъективов. Вчера Валерий Шотаевич впервые официально представил публике своего 15-летнего наследника.
Валерий Меладзе и Алина Джанабаева с сыном Константином
Валерий Меладзе и Алина Джанабаева с сыном Константином

На днях Валерий Меладзе провел мотивационную лекцию в «Сколково». Артист рассказал, как важно двигаться к собственной цели и не сдаваться при столкновении с трудностями. В своем Инстаграме Валерий Шотаевич поблагодарил публикую за теплый прием.

Валерий Меладзе в «Сколково»
Валерий Меладзе в «Сколково»

«Если бы я не стал певцом, я читал бы лекции студентам уже лет 25. Но никогда не поздно вернуться к прошлой профессии, в новом качестве. Провел мотивационную лекцию в ''Сколково''! Слушали внимательно. Задавали вопросы, петь не просили. Это удача!» — поделился Меладзе. 

Валерий Меладзе с сыном Константином
Валерий Меладзе с сыном Константином

Настоящим сюрпризом стало появление в исследовательском центре Константина Меладзе-младшего. Он пришел поддержать своего знаменитого папу и — планировал того или нет — был представлен гостям вечера. 

«Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он мое продолжение! Мой сын!» — рассказал о своем наследнике Валерий Шотаевич. 

Действительно, Константин предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ и не стремится влиться в звездную тусовку. Что ж, это лишь красит 15-летнего юношу.

Напомним, что Альбина Джанабаева родила первого ребенка знаменитому певцу, когда тот еще состоял в официальном браке с Ириной Меладзе.

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25 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Starface, Андрей Калмыков/Woman.ru, @meladzevalerian, @albinadzhanabaeva/Instagram
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Валерий Меладзе

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • А её сын то знает, что его маманя влезла в чужую постель и ноги там раздвигала, отчего он и родился у неё.

  • Сын Меладзе будет учиться там. Альбина хвасталась пару дней назад.

  • А знает ли что мать его нагуляла от женатого?

  • Уже и Меладзе мотивационным оратором заделался. О каких целях он может вещать?Как энное количество лет жить на две семьи???Позорище.

  • Удачи парню, он то чем виноват

  • Дочерние не являются продолжением. Только сыновья????

  • 5. С такой историей рода ему надо сидеть помалкивать и не высовываться в общество.

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