Валерий Меладзе официально представил своего 15-летнего внебрачного сына

Константин Меладзе-младший привык держаться в стороне от вспышек фотообъективов. Вчера Валерий Шотаевич впервые официально представил публике своего 15-летнего наследника.

Валерий Меладзе и Алина Джанабаева с сыном Константином

На днях Валерий Меладзе провел мотивационную лекцию в «Сколково». Артист рассказал, как важно двигаться к собственной цели и не сдаваться при столкновении с трудностями. В своем Инстаграме Валерий Шотаевич поблагодарил публикую за теплый прием.

Валерий Меладзе в «Сколково»

«Если бы я не стал певцом, я читал бы лекции студентам уже лет 25. Но никогда не поздно вернуться к прошлой профессии, в новом качестве. Провел мотивационную лекцию в ''Сколково''! Слушали внимательно. Задавали вопросы, петь не просили. Это удача!» — поделился Меладзе.

Валерий Меладзе с сыном Константином

Настоящим сюрпризом стало появление в исследовательском центре Константина Меладзе-младшего. Он пришел поддержать своего знаменитого папу и — планировал того или нет — был представлен гостям вечера.



«Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он мое продолжение! Мой сын!» — рассказал о своем наследнике Валерий Шотаевич.

1 2 3 ... 10 Альбина Джанабаева редко показывает своего сына Константина

Действительно, Константин предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ и не стремится влиться в звездную тусовку. Что ж, это лишь красит 15-летнего юношу.



Напомним, что Альбина Джанабаева родила первого ребенка знаменитому певцу, когда тот еще состоял в официальном браке с Ириной Меладзе.