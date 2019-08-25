«Сумасшедшие подростки с итальянскими разборками»: Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения

Хейтеры, трепещите! Любовь Ксении Бородиной и Курбана Омарова вне всяких сомнений: об этом известная телеведущая во всеуслышание заявила во время трогательного поздравления супруга с 39-летием.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

25 августа отмечает свои именины Курбан Омаров. В этом году бизнесмену исполнилось 39 лет. Первой своего любимого поздравила Ксения Бородина. Практически в полночь она выложила в своем Инстаграме пост, в котором рассказала подробности семейных отношений с именинником (а вместе с тем развеяла все слухи о конфликтах и размолвках в их союзе).

Ксения Бородина и Курбан Омаров

«Любимый муж. Сегодня день твоего рождения, и мне сложнее всего сказать тебе тут и в живую слова моей любви к тебе... Потому что никакое слово не заменит всех моих объятий, поцелуев, той ласки и нежности, которую я к тебе испытываю», — начала свой текст Ксения Бородина.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

«С каждым годом мы становимся взрослее в нашем браке, умнее, терпимее, хотя, конечно, умеем быть сумасшедшими подростками с огненными страстями, итальянскими разборками, и мы по-прежнему горим, смотря друг на друга», — откровенно поведала телеведущая. Также Бородина рассказала, что супруг всегда вдохновлял ее и мотивировал становиться лучше.

Курбан Омаров и Ксения Бородина с детьми Теоной, Марией и Омаром

Ксения пожелала любимому исполнения всех его задумок, а еще — всегда оставаться в хорошем настроении и радовать свою семью. «Пусть наша с тобой жизнь будет счастливой. Я хочу, чтобы тебе всегда было комфортно со мной, а наша семья становилась больше. Продумывая каждый шаг в своей жизни, ты помни, что я всегда на твоей стороне», — призналась телеведущая.

1 2 3 ... 10 Ксения Бородина и Курбан Омаров вместе уже больше четырех лет

Подписчики тоже не остались в стороне. «С днем рождения, Курбан», «Хорошая семья, будьте счастливы», «Самые важные слова — я всегда на твоей стороне. Это дорогого стоит», — прокомментировали фолловеры. Редакция Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает Курбану Омарову успехов!