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«Ловить кайф и не париться»: Алла Пугачева дала совет «девушкам почтенного возраста»

70-летняя Алла Пугачева славится своим искрометным чувством юмора и умением поддержать друзей. На этот раз Примадонна отечественной эстрады ободрила Лайму Вайкуле, а заодно всех «взрослых» девушек. 
Алла Пугачева
Алла Пугачева

Алла Пугачева, к удивлению многих, поддержала свою подругу Лайму Вайкуле в конфликте, с новой силой разгоревшимся между исполнительницей «Вернисажа» и композитором Игорем Крутым. 

Не секрет, что Лайма с Аллой знают друг друга очень давно. Из-за жизни в разных странах и напряженного концертного графика им нечасто удавалось проводить время вместе. Тем не менее в последнее время певицы стали много общаться и даже записывать веселые ролики, пользующиеся популярностью фанатов.  

Вот и 24 августа, не изменяя своему чувству юмора и лаконичности, Алла Пугачева остроумно поддержала свою подругу (а вместе с тем — и многих других женщин, которые так или иначе сталкиваются с трудностями на своем жизненном пути).

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева
Лайма Вайкуле и Алла Пугачева

Алла Борисовна разместила в своем Инстаграме селфи с Лаймой Вайкуле и подписала снимок так: «Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых». 

Поклонники мгновенно оценили новую публикацию Примадонны. Они поблагодарили Аллу Борисовну за ее оптимизм и мудрость. Не остались в стороне и звезды: Яна Рудковская, Лолита Милявская, Олеся Суздиловская и Марина Газманова выразили восхищение счастливыми и озорными «девушками».

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25 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @alla_orfey, @laima_vaikule_official, @maxgalkinru/Instagram
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Алла Пугачева, Лайма Вайкуле

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