«Ловить кайф и не париться»: Алла Пугачева дала совет «девушкам почтенного возраста»

Алла Пугачева, к удивлению многих, поддержала свою подругу Лайму Вайкуле в конфликте, с новой силой разгоревшимся между исполнительницей «Вернисажа» и композитором Игорем Крутым.
Не секрет, что Лайма с Аллой знают друг друга очень давно. Из-за жизни в разных странах и напряженного концертного графика им нечасто удавалось проводить время вместе. Тем не менее в последнее время певицы стали много общаться и даже записывать веселые ролики, пользующиеся популярностью фанатов.
Вот и 24 августа, не изменяя своему чувству юмора и лаконичности, Алла Пугачева остроумно поддержала свою подругу (а вместе с тем — и многих других женщин, которые так или иначе сталкиваются с трудностями на своем жизненном пути).
Алла Борисовна разместила в своем Инстаграме селфи с Лаймой Вайкуле и подписала снимок так: «Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых».
Поклонники мгновенно оценили новую публикацию Примадонны. Они поблагодарили Аллу Борисовну за ее оптимизм и мудрость. Не остались в стороне и звезды: Яна Рудковская, Лолита Милявская, Олеся Суздиловская и Марина Газманова выразили восхищение счастливыми и озорными «девушками».