«Ловить кайф и не париться»: Алла Пугачева дала совет «девушкам почтенного возраста»

70-летняя Алла Пугачева славится своим искрометным чувством юмора и умением поддержать друзей. На этот раз Примадонна отечественной эстрады ободрила Лайму Вайкуле, а заодно всех «взрослых» девушек.

Алла Пугачева

Алла Пугачева, к удивлению многих, поддержала свою подругу Лайму Вайкуле в конфликте, с новой силой разгоревшимся между исполнительницей «Вернисажа» и композитором Игорем Крутым.

Не секрет, что Лайма с Аллой знают друг друга очень давно. Из-за жизни в разных странах и напряженного концертного графика им нечасто удавалось проводить время вместе. Тем не менее в последнее время певицы стали много общаться и даже записывать веселые ролики, пользующиеся популярностью фанатов.

Вот и 24 августа, не изменяя своему чувству юмора и лаконичности, Алла Пугачева остроумно поддержала свою подругу (а вместе с тем — и многих других женщин, которые так или иначе сталкиваются с трудностями на своем жизненном пути).

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева

Алла Борисовна разместила в своем Инстаграме селфи с Лаймой Вайкуле и подписала снимок так: «Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых».

1 2 3 ... 10 Лайма Вайкуле и Алла Пугачева дружат много лет

Поклонники мгновенно оценили новую публикацию Примадонны. Они поблагодарили Аллу Борисовну за ее оптимизм и мудрость. Не остались в стороне и звезды: Яна Рудковская, Лолита Милявская, Олеся Суздиловская и Марина Газманова выразили восхищение счастливыми и озорными «девушками».