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СМИ: экс-бойфренд Виктории Бони снова женился

Судя по сообщениям прессы, бизнесмен Пьер Андюран вновь обрел семейное счастье. По слухам, он сыграл пышную свадьбу на берегу океана.
Пьер Андюран и Виктория Боня
Пьер Андюран и Виктория Боня

В мае 2018-го Викторию Боню стали поздравлять с началом серьезных отношений. Дело в том, что на очередной Каннский кинофестиваль она пришла в сопровождении французского олигарха. 

Виктория Боня и Пьер Андюран
Виктория Боня и Пьер Андюран

Виктория уверяла, что с новым возлюбленным ее связывают глубокая любовь и серьезные намерения. В течение последующих 4 месяцев она была буквально на седьмом небе от счастья и, кажется, в скором времени планировала выйти за Андюрана замуж. Даже познакомила избранника с маленькой дочерью Анджелиной. 

Анджелина и Виктория Боня
Анджелина и Виктория Боня

Однако у Пьера и Виктории что-то не заладилось: уже осенью бизнесмен объявил, что не видит будущего рядом с российской красавицей. 

«Я не выиграю от общения с такой женщиной, как она. С сожалением констатирую, что Виктория завралась и является очень фальшивым человеком. Как только я понял это, то решил закончить наши отношения», — сообщил Андюран.

Кажется, почти через год в жизни миллионера появилась новая избранница. Ею стала — по сообщению журнала «СтарХит» — некая высокая и красивая блондинка. Неизвестно, сколько пара встречалась, ведь Пьер предпочитает никого не посвящать в свою личную жизнь и даже Инстаграм держит закрытым. Что ж, если это правда, то спешим поздравить молодых!

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25 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, @victoriabonya/Instagram
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Пьер Андюран, Виктория Боня

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Пропиарила его Виктория

  • И что дальше??? Надо злорадствовать, что Боня упустила олигарха???

  • Его жена тоже эксортница из России ))

  • Достоверно известно, что у Бони с Пьером никогда ничего не было ! Это были очередные бонькины враки.

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