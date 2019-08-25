СМИ: экс-бойфренд Виктории Бони снова женился

Судя по сообщениям прессы, бизнесмен Пьер Андюран вновь обрел семейное счастье. По слухам, он сыграл пышную свадьбу на берегу океана.

Пьер Андюран и Виктория Боня

В мае 2018-го Викторию Боню стали поздравлять с началом серьезных отношений. Дело в том, что на очередной Каннский кинофестиваль она пришла в сопровождении французского олигарха.

Виктория Боня и Пьер Андюран

Виктория уверяла, что с новым возлюбленным ее связывают глубокая любовь и серьезные намерения. В течение последующих 4 месяцев она была буквально на седьмом небе от счастья и, кажется, в скором времени планировала выйти за Андюрана замуж. Даже познакомила избранника с маленькой дочерью Анджелиной.

Анджелина и Виктория Боня

Однако у Пьера и Виктории что-то не заладилось: уже осенью бизнесмен объявил, что не видит будущего рядом с российской красавицей.



«Я не выиграю от общения с такой женщиной, как она. С сожалением констатирую, что Виктория завралась и является очень фальшивым человеком. Как только я понял это, то решил закончить наши отношения», — сообщил Андюран.



1 2 3 ... 11 Весной 2018-го Виктория Боня представила своего нового избранника

Кажется, почти через год в жизни миллионера появилась новая избранница. Ею стала — по сообщению журнала «СтарХит» — некая высокая и красивая блондинка. Неизвестно, сколько пара встречалась, ведь Пьер предпочитает никого не посвящать в свою личную жизнь и даже Инстаграм держит закрытым. Что ж, если это правда, то спешим поздравить молодых!