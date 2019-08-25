«Без него не получается»: Божена Рынска почтила память умершего полгода назад мужа, восстановив трагедию его жизни

«Сегодня полгода со смерти Игоря. Боль моя меньше не стала. Тоскую, люблю, скучаю и жить без него не могу. С ним — жила и чувствовала всю прелесть жизни. Без него — не получается», — именно так начала Божена Рынска свое пропитанное болью послание, которое прозвучало в этот воскресный день как гром среди ясного неба.
Свою историю Божена рассказывала неоднократно. Не так давно она давала откровенное (а потому вдвойне болезненное) интервью Ксении Собчак. Да так, что даже цепкая телеведущая растрогалась и обняла вдову Малашенко. Некоторые не верили в искренность чувств Божены: скажем прямо, ситуация последних месяцев перед самоубийством Игоря Евгеньевича, была неоднозначной.
Семья от первого брака бросалась обвинениями, а не менее языкастая Божена за словом в карман не лезла. Многочисленные суды, вереница обличительных телепрограмм... Тяжелая, «свинцовая» история. Которой, кажется, не будет конца.
25 августа — дата для Рынски знаменательная. Только со знаком минус. Полгода назад ее любимый супруг свел счеты с жизнью. Страдающий затяжной депрессией, задумчивый, нервный. Его всегда пугала мысль «остаться без всего». Казалось бы, с его многомиллионным состоянием это абсурд, но бракоразводный процесс мог измотать его до нитки. Он и измотал. Нет, не деньгами — капитал Малашенко, в итоге, практически не пострадал. Здоровье пострадало. Психологическое.
Игорь Евгеньевич ушел из жизни и оставил множество вопросов. Как? Зачем? Почему? На это у его вдовы, кажется, найдутся ответы. Вернее, уже нашлись — Божена неоднократно высказывалась о том, что же подтолкнуло супруга к самоубийству. А вот боль — что делать со всей этой болью? — Рынска не знает до сих пор. Полгода прошло, а она все еще не может разобраться, как ей дальше жить. Одной.
«Я думала, что я — человек второй половины жизни. Что я, как в преферансе, отожрала ''свое'' в начале игры, взяла свои взятки, и вторая часть будет для меня выигрышной. Кто играл в преферанс, тот понимает, о чем я. Свои страдания в первой половине жизни я взяла, чему-то научилась, прошла психотерапию, а потом у меня будет тихая домашняя жизнь, о которой я всегда мечтала. Создать крепкую семью и красивый дом с человеком, который мне люб, всегда было моей мечтой», — поделилась Божена со своими подписчиками на Фейсбуке.
О тихом домике они с мужем действительно мечтали. «В Лондоне Игорь мне признался, что он все время, когда закрывает глаза, видит картину: он, я, кот и пес на каком-то острове в маленьком домике''. Я спросила про ребенка. Это был 2013 год. ''Не могу себе этого представить'', — ответил он. Но уже в 2015-м я ему клятвенно пообещала, что научу ребенка любить отца, и он сказал, что, возможно, в этот раз у него получится вырастить уважающего его человека», — написала Божена.
«Я семь лет ждала, когда Игорь официально разведется, когда мы получим свои, личные средства и перестанем делить Чигасово и Сотогранде. И когда мы, наконец, определимся со страной проживания — Латвия, NY или Лондон, на что денег хватит, и будем жить — я, он, кот, пес и ребенок», — откровенно призналась Рынска.
И все, казалось, было вполне осуществимо. «Игорь занимался спортом. Очень хотел похорошеть. Изменить фигуру. В сентябре мы стали готовиться к свадьбе. И опять же даже намека на депрессию не было. Он страшно веселился над моими переделками сценария. Ему понравилась идея. После свадьбы с утра он сказал: ''Зюка, как хорошо, что я на тебе женился''. Я видела лицо абсолютно счастливого человека. Тоже и в свадебном путешествии. Он был в стойкой ремиссии», — вспомнила Божена.
А затем — финальная черта, этот страшный смертельный вихрь, который как-то резко, неожиданно разметал судьбу и Игоря, и его жены. За считанные месяцы накопленные страдания одного обеспеченного, застрахованного, казалось бы, от всех бед мужчины, перевернули все вверх дном. И он решил уйти. Вот так просто.
«Вдруг все, что я строила, разваливается в один миг. Я только в октябре вышла замуж за обожаемого мужчину. Он сказал и мне, и другу, что рад, что наконец на мне женился, мы строим планы, в какой стране жить. А в феврале я уже вдова. Это все как-то немыслимо, не поддается моему осмыслению....Понятно только то, что я боролась за права Игоря с Гангреной, а надо было бороться с его депрессией. Я оголтело шла в атаку и пропустила главного врага — его болезнь», — закончила свое послание всем (и вместе с тем — никому) Божена Рынска.