«Без него не получается»: Божена Рынска почтила память умершего полгода назад мужа, восстановив трагедию его жизни

Склонность к депрессии, болезненный и изматывающий развод, пристальное внимание публики и бесконечные обвинения... Последние месяцы жизни Игоря Малашенко были похожи на пороховую бочку, которая вот-вот рванет. Она и рванула. Уничтожив и жизнь его супруги.

Игорь Малашенко и Божена Рынска

«Сегодня полгода со смерти Игоря. Боль моя меньше не стала. Тоскую, люблю, скучаю и жить без него не могу. С ним — жила и чувствовала всю прелесть жизни. Без него — не получается», — именно так начала Божена Рынска свое пропитанное болью послание, которое прозвучало в этот воскресный день как гром среди ясного неба.

Божена Рынска в студии Ксении Собчак

Свою историю Божена рассказывала неоднократно. Не так давно она давала откровенное (а потому вдвойне болезненное) интервью Ксении Собчак. Да так, что даже цепкая телеведущая растрогалась и обняла вдову Малашенко. Некоторые не верили в искренность чувств Божены: скажем прямо, ситуация последних месяцев перед самоубийством Игоря Евгеньевича, была неоднозначной.

Божена Рынска на похоронах супруга

Семья от первого брака бросалась обвинениями, а не менее языкастая Божена за словом в карман не лезла. Многочисленные суды, вереница обличительных телепрограмм... Тяжелая, «свинцовая» история. Которой, кажется, не будет конца.

Игорь Малашенко

25 августа — дата для Рынски знаменательная. Только со знаком минус. Полгода назад ее любимый супруг свел счеты с жизнью. Страдающий затяжной депрессией, задумчивый, нервный. Его всегда пугала мысль «остаться без всего». Казалось бы, с его многомиллионным состоянием это абсурд, но бракоразводный процесс мог измотать его до нитки. Он и измотал. Нет, не деньгами — капитал Малашенко, в итоге, практически не пострадал. Здоровье пострадало. Психологическое.

Божена Рынска и Игорь Малашенко

Игорь Евгеньевич ушел из жизни и оставил множество вопросов. Как? Зачем? Почему? На это у его вдовы, кажется, найдутся ответы. Вернее, уже нашлись — Божена неоднократно высказывалась о том, что же подтолкнуло супруга к самоубийству. А вот боль — что делать со всей этой болью? — Рынска не знает до сих пор. Полгода прошло, а она все еще не может разобраться, как ей дальше жить. Одной.

Божена Рынска

«Я думала, что я — человек второй половины жизни. Что я, как в преферансе, отожрала ''свое'' в начале игры, взяла свои взятки, и вторая часть будет для меня выигрышной. Кто играл в преферанс, тот понимает, о чем я. Свои страдания в первой половине жизни я взяла, чему-то научилась, прошла психотерапию, а потом у меня будет тихая домашняя жизнь, о которой я всегда мечтала. Создать крепкую семью и красивый дом с человеком, который мне люб, всегда было моей мечтой», — поделилась Божена со своими подписчиками на Фейсбуке.

Игорь Малашенко и Божена Рынска

О тихом домике они с мужем действительно мечтали. «В Лондоне Игорь мне признался, что он все время, когда закрывает глаза, видит картину: он, я, кот и пес на каком-то острове в маленьком домике''. Я спросила про ребенка. Это был 2013 год. ''Не могу себе этого представить'', — ответил он. Но уже в 2015-м я ему клятвенно пообещала, что научу ребенка любить отца, и он сказал, что, возможно, в этот раз у него получится вырастить уважающего его человека», — написала Божена.

Божена Рынска и Игорь Малашенко

«Я семь лет ждала, когда Игорь официально разведется, когда мы получим свои, личные средства и перестанем делить Чигасово и Сотогранде. И когда мы, наконец, определимся со страной проживания — Латвия, NY или Лондон, на что денег хватит, и будем жить — я, он, кот, пес и ребенок», — откровенно призналась Рынска.



Божена Рынска

И все, казалось, было вполне осуществимо. «Игорь занимался спортом. Очень хотел похорошеть. Изменить фигуру. В сентябре мы стали готовиться к свадьбе. И опять же даже намека на депрессию не было. Он страшно веселился над моими переделками сценария. Ему понравилась идея. После свадьбы с утра он сказал: ''Зюка, как хорошо, что я на тебе женился''. Я видела лицо абсолютно счастливого человека. Тоже и в свадебном путешествии. Он был в стойкой ремиссии», — вспомнила Божена.

Божена Рынска и Игорь Малашенко

А затем — финальная черта, этот страшный смертельный вихрь, который как-то резко, неожиданно разметал судьбу и Игоря, и его жены. За считанные месяцы накопленные страдания одного обеспеченного, застрахованного, казалось бы, от всех бед мужчины, перевернули все вверх дном. И он решил уйти. Вот так просто.

1 2 3 ... 9 Полгода назад Божена Рынска потеряла любимого супруга

«Вдруг все, что я строила, разваливается в один миг. Я только в октябре вышла замуж за обожаемого мужчину. Он сказал и мне, и другу, что рад, что наконец на мне женился, мы строим планы, в какой стране жить. А в феврале я уже вдова. Это все как-то немыслимо, не поддается моему осмыслению....Понятно только то, что я боролась за права Игоря с Гангреной, а надо было бороться с его депрессией. Я оголтело шла в атаку и пропустила главного врага — его болезнь», — закончила свое послание всем (и вместе с тем — никому) Божена Рынска.