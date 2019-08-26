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44-летняя Божена Рынска объявила, что у нее будет ребенок от погибшего мужа

Несколько месяцев назад Божена Рынска похоронила супруга Игоря Малашенко. Несмотря на смерть избранника, женщина не отказалась от своей главной мечты — завести ребенка от любимого мужчины. 
Игорь Малашенко, Божена Рынска
Игорь Малашенко и Божена Рынска

В конце февраля стало известно о смерти 64-летнего политтехнолога Игоря Малашенко. Мужчина покончил с собой спустя пару месяцев после свадьбы с Боженой Рынска. 

Игорь и Божена жили вместе с 2011-го и все эти годы безуспешно пытались стать родителями. 

Несколько лет назад женщина проходила курсы лечения от бесплодия, но тогда результата они не принесли. 

Божена Рынска
 

После смерти Малашенко Рынска снова загорелась желанием стать матерью и начала готовиться к процедуре ЭКО. Увы, судя по всему, у знаменитости не получилось забеременеть и таким способом. 

Однако 25 августа журналистка объявила в своем микроблоге, что вскоре все же будет держать на руках долгожданного первенца. Рынска наняла суррогатную мать. 

«У нас с Игорем будет ребенок. Это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил — доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты. Евгения Игоревна не гарантия, что меня не утянет на дно до ее появления. Приступы у меня ужасные, смертоносные. Но я буду стараться», — написала Рынска. 

Божена призналась, что испытывает серьезные финансовые трудности. Сейчас у нее нет денег даже на то, чтобы полностью заплатить гонорар суррогатной матери. «Скорее всего, если буду жива, мне придется по ''фейсбуку'' собирать деньги. Потому что все мое богачество ушло на американских адвокатов. Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю», — подытожила женщина. 

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26 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stras, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, facebook.com/bozhena.rynska, @bozhenarynska/Instagram
Теги

Божена Рынска, Игорь Малашенко

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Интересно все это... чей же ребенок генетически...

  • Больная женщина

  • она же истерически вопила в свое время, что ненавидит детей...вот судьба ее и наказала. ДУмать надо о последствиях и слов, и действий

  • Наследство?

  • Совсем сума посходили. Престарелая сумасшедшая мать и отец-покойник...

  • И как она в таком психическом состоянии собирается потом заниматься ребёнком?Мне его уже жаль,надеюсь суррогатная мама оставит ребёнка себе.

  • Так просто у них собрать деньги когда они закончились. Всем что ли так делать?

  • Ужас. Неужели нет у нас в государстве закона, который может спасти ребёнка от такой матери? Где органы то все, которые должны проверять "заказчиков" на вменяемость и состояние здоровья, да и материальное благополучие?! Кошмар. Надеюсь, она просто чешет языком.

  • Гость

    Наследство?

    а кто ей его даст....ребенок появится после смерти Малашенко, он уже не считается наследником

  • Божена, зачем вы говорите раньше времени о поле, имени, здоровье будущего ребёнка? Вот родится ребёнок, тогда кричите сколько хотите о своем счастье. Беременность и роды - порой вещи такие непредсказуемые... Дай бог, чтобы у вас все было хорошо?

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Гость 2019-08-21 13:36:00
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как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
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