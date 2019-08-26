44-летняя Божена Рынска объявила, что у нее будет ребенок от погибшего мужа

Несколько месяцев назад Божена Рынска похоронила супруга Игоря Малашенко. Несмотря на смерть избранника, женщина не отказалась от своей главной мечты — завести ребенка от любимого мужчины.

Игорь Малашенко и Божена Рынска

В конце февраля стало известно о смерти 64-летнего политтехнолога Игоря Малашенко. Мужчина покончил с собой спустя пару месяцев после свадьбы с Боженой Рынска.

Игорь и Божена жили вместе с 2011-го и все эти годы безуспешно пытались стать родителями.

Несколько лет назад женщина проходила курсы лечения от бесплодия, но тогда результата они не принесли.

После смерти Малашенко Рынска снова загорелась желанием стать матерью и начала готовиться к процедуре ЭКО. Увы, судя по всему, у знаменитости не получилось забеременеть и таким способом.

Однако 25 августа журналистка объявила в своем микроблоге, что вскоре все же будет держать на руках долгожданного первенца. Рынска наняла суррогатную мать.

«У нас с Игорем будет ребенок. Это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил — доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты. Евгения Игоревна не гарантия, что меня не утянет на дно до ее появления. Приступы у меня ужасные, смертоносные. Но я буду стараться», — написала Рынска.

1 2 3 ... 10 В скором времени Божена Рынска впервые станет мамой

Божена призналась, что испытывает серьезные финансовые трудности. Сейчас у нее нет денег даже на то, чтобы полностью заплатить гонорар суррогатной матери. «Скорее всего, если буду жива, мне придется по ''фейсбуку'' собирать деньги. Потому что все мое богачество ушло на американских адвокатов. Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю», — подытожила женщина.