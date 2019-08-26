47-летняя Елена Корикова дала понять, что вышла замуж

В последние годы о личной жизни Елены Кориковой не появлялось новой информации. Однако на днях актриса сама намекнула фолловерам, что давно не одинока.



Елена Корикова

В середине 2000-х Елена Корикова считалась одной из самых известных актрис России. С тех пор звезда все так же регулярно появляется на экране — но уже в менее известных проектах.

Куда более обсуждаемой в последние годы является не карьера артистки, а ее личная жизнь.

С кем только ни связывала свою судьбу Корикова — и с актерами, и с писателями, и с бизнесменами и даже со священником.

Впрочем, в последнее время поклонникам казалось, что Елена одинока. Именно поэтому один из фолловеров на днях пожелал звезде поскорее встретить настоящую любовь.

«Передам это мужу своему», — неожиданно для всех ответила поклоннику Корикова.

Пользователи Сети сразу же заполонили микроблог знаменитости вопросами касаемо ее избранника — всем интересно узнать его имя, профессию и стаж отношений с Еленой.

Однако пока Корикова хранит молчание и не раскрывает личность своего супруга. Напомним, последний раз пресса обсуждала нового возлюбленного актрисы Евгения Нещадинова еще полтора года назад. Быть может, именно он и стал ее мужем?