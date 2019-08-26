47-летняя Елена Корикова дала понять, что вышла замуж

В середине 2000-х Елена Корикова считалась одной из самых известных актрис России. С тех пор звезда все так же регулярно появляется на экране — но уже в менее известных проектах.
С кем только ни связывала свою судьбу Корикова — и с актерами, и с писателями, и с бизнесменами и даже со священником.
Впрочем, в последнее время поклонникам казалось, что Елена одинока. Именно поэтому один из фолловеров на днях пожелал звезде поскорее встретить настоящую любовь.
Пользователи Сети сразу же заполонили микроблог знаменитости вопросами касаемо ее избранника — всем интересно узнать его имя, профессию и стаж отношений с Еленой.
Однако пока Корикова хранит молчание и не раскрывает личность своего супруга. Напомним, последний раз пресса обсуждала нового возлюбленного актрисы Евгения Нещадинова еще полтора года назад. Быть может, именно он и стал ее мужем?