Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

47-летняя Елена Корикова дала понять, что вышла замуж

В последние годы о личной жизни Елены Кориковой не появлялось новой информации. Однако на днях актриса сама намекнула фолловерам, что давно не одинока.  
Елена Корикова
Елена Корикова

В середине 2000-х Елена Корикова считалась одной из самых известных актрис России. С тех пор звезда все так же регулярно появляется на экране — но уже в менее известных проектах. 

Куда более обсуждаемой в последние годы является не карьера артистки, а ее личная жизнь. 

С кем только ни связывала свою судьбу Корикова — и с актерами, и с писателями, и с бизнесменами и даже со священником. 

Елена Корикова
 

Впрочем, в последнее время поклонникам казалось, что Елена одинока. Именно поэтому один из фолловеров на днях пожелал звезде поскорее встретить настоящую любовь. 

«Передам это мужу своему», — неожиданно для всех ответила поклоннику Корикова. 

Пользователи Сети сразу же заполонили микроблог знаменитости вопросами касаемо ее избранника — всем интересно узнать его имя, профессию и стаж отношений с Еленой. 

Однако пока Корикова хранит молчание и не раскрывает личность своего супруга. Напомним, последний раз пресса обсуждала нового возлюбленного актрисы Евгения Нещадинова еще полтора года назад. Быть может, именно он и стал ее мужем?

Перейти к обсуждению 1


26 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @korikova_official/Instagram
Теги

Елена Корикова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Хоть и обколотая вся, а выглядит плохо...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.