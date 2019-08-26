СМИ: Ксения Раппопорт развелась с мужем

Ксения Раппопорт развелась с мужем спустя всего три года брака. Об этом сообщили инсайдеры, близкие к актрисе.

Ксения Раппопорт

В 2016-м звезда фильмов «Русский бес» и «Лед» Ксения Раппопорт вышла замуж за своего возлюбленного, ресторатора из Москвы Дмитрия Борисова (он открывал известные заведения «Жан Жак», «Джон Донн», «Рубинштейн»).

Влюбленные скрывали свой роман, а о торжестве знали только самые близкие, поэтому поклонники были немало удивлены, что Раппопорт снова отправилась под венец.

Ксения и Дмитрий о своих отношениях не распространялись, поэтому и о том, что их брак трещит по швам никто не догадывался. Однако на днях стало известно — супруги развелись.

Дмитрий Борисов

«Ксения и Митя разошлись, — рассказали ''СтарХиту'' инсайдеры. — В конце апреля она подала заявление в судебный участок № 359 Басманного района. И ровно через месяц стала свободной женщиной».

Дмитрий, отметим, ради Раппопорт переехал из Москвы, где остались его экс-супруга Маруся и 10-летняя дочь, в северную столицу.

До знакомства с Борисовым Ксения встречалась с красавцем-актером Юрием Колокольниковым (от этих отношений у Раппопорт есть дочь София), режиссером Эдуардом Бояковым и предпринимателем Виктором Тарасовым.

1 2 3 ... 8 Ксения Раппопорт развелась с мужем Дмитрием Борисовым

Роман с Тарасовым закончился появлением на свет дочери Аглаи, которая тоже снимается в кино — на ее счету «Лед», «Танки», «Обычная женщина» и «Интерны».