Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Ксения Раппопорт развелась с мужем

Ксения Раппопорт развелась с мужем спустя всего три года брака. Об этом сообщили инсайдеры, близкие к актрисе. 
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт

В 2016-м звезда фильмов «Русский бес» и «Лед» Ксения Раппопорт вышла замуж за своего возлюбленного, ресторатора из Москвы Дмитрия Борисова (он открывал известные заведения «Жан Жак», «Джон Донн», «Рубинштейн»).

Влюбленные скрывали свой роман, а о торжестве знали только самые близкие, поэтому поклонники были немало удивлены, что Раппопорт снова отправилась под венец.

Ксения и Дмитрий о своих отношениях не распространялись, поэтому и о том, что их брак трещит по швам никто не догадывался. Однако на днях стало известно — супруги развелись.

Дмитрий Борисов
Дмитрий Борисов

«Ксения и Митя разошлись, — рассказали ''СтарХиту'' инсайдеры. — В конце апреля она подала заявление в судебный участок № 359 Басманного района. И ровно через месяц стала свободной женщиной».

Дмитрий, отметим, ради Раппопорт переехал из Москвы, где остались его экс-супруга Маруся и 10-летняя дочь, в северную столицу. 

До знакомства с Борисовым Ксения встречалась с красавцем-актером Юрием Колокольниковым (от этих отношений у Раппопорт есть дочь София), режиссером Эдуардом Бояковым и предпринимателем Виктором Тарасовым.

Роман с Тарасовым закончился появлением на свет дочери Аглаи, которая тоже снимается в кино — на ее счету «Лед», «Танки», «Обычная женщина» и «Интерны».

Перейти к обсуждению


26 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @kseniarappoport/Instagram, Facebook.com, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Ксения Раппопорт

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.