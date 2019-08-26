«Врезались в дерево. Или оно в нас»: Дмитрий и Полина Дибровы попали в аварию

23 августа супруги Дибровы заставили своих поклонников поволноваться. Оказалось, они попали в ДТП во время поездки на мотоцикле.

Полина и Дмитрий Дибровы

23 августа, в пятницу, Дмитрий и Полина Дибровы решили прокатиться на мотоцикле. Несмотря на то, что супруги воспитывают троих детей — 9-летнего Александра, 5-летнего Федора и 4-летнего Илью — они время от времени позволяют себе «тряхнуть стариной» и пробуют экстремальные виды спорта.

Дмитрий и Полина Дибровы с сыновями Александром, Федором и Ильей

И если обычно все обходится благополучно, то на этот раз Дмитрию и Полине не повезло: они попали в аварию.



Об этом сообщила в своем Инстаграме 30-летняя супруга известного телеведущего. Судя по фотографиям, которые разместила Полина, за рулем находился ее муж. «Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, но после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоту и скорость», — поделилась Полина.

Полина и Дмитрий Дибровы

Впрочем, страх скорости не остановил ее от поездки на мотоцикле. Хорошо, что все обошлось и Дмитрий с возлюбленной не пострадали. Тем не менее поклонники всерьез обеспокоились известием об аварии.

1 2 3 ... 9 Дмитрий и Полина Дибровы любят активный отдых

«Опасно в таком возрасте на мотоцикле кататься», «Димон вообще страх потерял. Чего только стоило ваше плавание в Америке по мутной реке», «Поберегите себя», — написали пользователи Сети.