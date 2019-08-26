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7-летняя дочь певицы Славы растет точной копией мамы

Маленькая Тоня, как и ее старшая сестра Саша, очень похожа на звездную маму. Певица Слава гордится своими наследницами и не стесняется демонстрировать чувства по отношению к ним в Инстаграме.
Слава
Слава

На днях 39-летняя певица Слава показала фолловерам свою гордость — подросшую дочку Антонину. 7-летняя девочка становится настоящей маминой помощницей. Тоня приготовила для родительницы омлет, а певица похвасталась ее кулинарными навыками.

«Смотрите, какой омлет Тоня приготовила!» — рассказала Слава фолловерам.

Подписчики оценили не только талант Тони, но и то, что она превратилась в точную копию звездной мамы. «Красивая девочка, мамина копия», «Антонина — это маленькое чудо, такая умница», — писали они.

К восторгам фолловеров присоединилась и коллега Славы Анна Семенович: «Мась, как выросла! Красотка».

Отметим, что и старшая дочь Славы Александра тоже очень похожа на маму. И это при том, что у девочек разные отцы. 

Сашу певица родила от бизнесмена Константина Морозова, а Тоню — от 67-летнего Анатолия Данилицкого, гражданского супруга Славы. Возлюбленные в ЗАГС не торопятся — Слава не считает, что штамп в паспорте ей необходим. Да и в наше время официально зарегистрированный брак не является гарантом счастливой совместной жизни. 


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26 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @nastya_slava/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анастасия Сланевская (Слава)

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