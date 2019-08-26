7-летняя дочь певицы Славы растет точной копией мамы

На днях 39-летняя певица Слава показала фолловерам свою гордость — подросшую дочку Антонину. 7-летняя девочка становится настоящей маминой помощницей. Тоня приготовила для родительницы омлет, а певица похвасталась ее кулинарными навыками.
«Смотрите, какой омлет Тоня приготовила!» — рассказала Слава фолловерам.
Подписчики оценили не только талант Тони, но и то, что она превратилась в точную копию звездной мамы. «Красивая девочка, мамина копия», «Антонина — это маленькое чудо, такая умница», — писали они.
К восторгам фолловеров присоединилась и коллега Славы Анна Семенович: «Мась, как выросла! Красотка».
Отметим, что и старшая дочь Славы Александра тоже очень похожа на маму. И это при том, что у девочек разные отцы.
Сашу певица родила от бизнесмена Константина Морозова, а Тоню — от 67-летнего Анатолия Данилицкого, гражданского супруга Славы. Возлюбленные в ЗАГС не торопятся — Слава не считает, что штамп в паспорте ей необходим. Да и в наше время официально зарегистрированный брак не является гарантом счастливой совместной жизни.