Светлана Лобода получила благословление от Аллы Пугачевой

Светлана Лобода разместила в своем Инстаграме эмоциональный видеоролик, на котором она запечатлена рядом с 70-летней Примадонной отечественной эстрады. Певица смущенно улыбалась и прикрывала лицо руками, когда Алла Пугачева многозначительно сообщила: «Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени».
Многочисленные фолловеры Лободы по-разному отнеслись к пафосным словам Аллы Борисовны.
«Пошло и бездарно. Блистают всегда талант и скромность, и профессионализм! Вот так, девчушки», «Благословение… Это что, Господь Бог? Как на это можно смотреть?» — осудили хейтеры, обвиняя обеих артисток в чрезмерной самоуверенности.
В комментариях к посту уже отметились и другие российские звезды. Яна Рудковская сочла поступок Пугачевой «мощным», а Филипп Киркоров лаконично одобрил видеоролик одним эмодзи.
Отметим, что менее, чем за сутки, видео с Лободой и Пугачевой набрало 673 тысячи просмотров.