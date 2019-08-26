Светлана Лобода получила благословление от Аллы Пугачевой

Певица Светлана Лобода подвела итоги своего выступления на творческом вечере Игоря Крутого, который прошел в рамках международного конкурса «Новая волна» в Сочи.



Светлана Лобода разместила в своем Инстаграме эмоциональный видеоролик, на котором она запечатлена рядом с 70-летней Примадонной отечественной эстрады. Певица смущенно улыбалась и прикрывала лицо руками, когда Алла Пугачева многозначительно сообщила: «Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени».



Многочисленные фолловеры Лободы по-разному отнеслись к пафосным словам Аллы Борисовны.

«Сама Алла благословила теперь Света только вперед! Хотя ты уже на самой вершине», «Две красавицы», «Борисовна жжет, но это правда», — восторгались поклонники.

«Пошло и бездарно. Блистают всегда талант и скромность, и профессионализм! Вот так, девчушки», «Благословение… Это что, Господь Бог? Как на это можно смотреть?» — осудили хейтеры, обвиняя обеих артисток в чрезмерной самоуверенности.

В комментариях к посту уже отметились и другие российские звезды. Яна Рудковская сочла поступок Пугачевой «мощным», а Филипп Киркоров лаконично одобрил видеоролик одним эмодзи.

1 2 3 ... 10 Певица Светлана Лобода выступила на творческом вечере Игоря Крутого

Отметим, что менее, чем за сутки, видео с Лободой и Пугачевой набрало 673 тысячи просмотров.