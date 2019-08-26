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Директор Софии Ротару прокомментировал слухи о наличии у нее онкологии

На прошлой неделе в социальных сетях активно муссировались слухи о том, что 72-летняя певица София Ротару тяжело больна. Директор певицы дал официальный комментарий о состоянии ее здоровья.
София Ротару

Слухи о том, что народная артистка СССР в настоящее время лечится от онкогологического заболевания, распространил один из пользователей социальных сетей. Он сообщил, что певица оправляется после серии процедур на своей даче в Ялте. Эта информация взволновала поклонников звезды. 

Сергей Лавров, концертный директор Софии Ротару, 26 августа прокомментировал слухи. Он сообщил в интервью «Комсомольской правде», что певицы сейчас нет в Крыму, а домыслы о ее тяжелой болезни сильно преувеличены.

«Никакого рака у Софии Михайловны нет», — уверенно заявил Лавров.

Он также добавил, что, если бы Ротару и нужно было пройти курс каких-либо процедур, она бы отправилась в пригород Франкфурта. Также концертный директор певицы раскрыл один из секретов ее неувядающей красоты: София Ротару раз в год ложится в одну из престижных клиник на севере Италии. Артистка проходит детокс-терапию под пристальным наблюдением опытных врачей.

  • София Ротару
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    На прошлой неделе Рунет наводнили слухи о том, что София Ротару тяжело больна
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«Там она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины», — сообщил директор Ротару. Поклонники певицы могут смело выдохнуть. Разумеется, до возникновения очередной волны слухов.

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26 августа 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @sofiarotaru.official/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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София Ротару

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