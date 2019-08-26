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Как девушка зарабатывает на ожирении, продавая свои пикантные фото

Вес 29-летней Хейзел стремится к отметке в 200 килограммов с неудержимой скоростью. Однако девушку это более чем устраивает — она нашла способ неплохо на этом заработать.
Хейзел
Хейзел

29-летняя Хейзел из штата Теннесси всегда была самой полной девушкой в школе. Конечно, над ней смеялись одноклассники — при таком весе это было неизбежно. 

Хейзел не любила свое тело и старалась похудеть, чтобы соответствовать современным стандартам красоты. Но эти времена в прошлом — сейчас она просто обожает свою фигуру. И даже неплохо на ней зарабатывает. 

На банковскую карточку Хейзел ежегодно падает около 10 тысяч фунтов (800 тысяч рублей) — плюс-сайз модель продает свои откровенные фото и видео всем желающим.

Девушка присоединилась к движению «фидеризм». Происходит от английского feederism — человек получает удовольствие от того, что кормит (а чаще раскармливает) своего партнера. 

Хейзел этим и занимается: ест на камеру. Вдобавок девушка может еще и похлопать себя по животу. 

«Люди говорят, что им нравится форма моего живота. Некоторые просят, чтобы я носила обтягивающую одежду, чтобы показать ее во время еды. Еще я получаю запросы на то, чтобы застрять в дверях или попытаться влезть во что-то маленькое», — рассказала Хейзел изданию Metro.

Более того, девушка призналась, что снимать себя с чизкейком, пиццей и другой едой на камеру — работа мечты. Хейзел льстит, что многие мужчины заявляют ей о готовности уйти от своих жен ради девушки. «Я никогда не чувствовала себя более сексуальной», — говорит Хейзел.

Хейзел не собирается ни бросать снимать видео с едой, ни худеть. Наоборот, за последние три месяца она поправилась — сейчас вес крупногабаритной модели составляет 172 килограмма. 

Отметим, что раньше Хейзел пыталась похудеть, чтобы зачать ребенка со своим молодым человеком, и даже готовилась к операции по бандажированию желудка. Но любовь к еде ее остановила: «Я заплакала, когда поняла, что, если я это сделаю, то больше никогда не смогу съесть пончик. И я поняла, что лучше быть большой и счастливой».

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26 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Hazeleyes_xo/Twitter.com
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5 комментариев Добавить комментарий
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  • А мне хочется плакать, глядя на неё 😭

  • Жесть! Такое может нравиться только извращенцам.

  • Для любви к ребёнку там нет места, только одна любовь - к жратве. Боже, какая деградация и вообще, это смертный грех - чревоугодие.

  • Прошу прощения за глупый вопрос... но до того места реально добраться при таком весе и животе?)

  • Бодипозитив с нечеловеческим лицом.

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