Как девушка зарабатывает на ожирении, продавая свои пикантные фото

Вес 29-летней Хейзел стремится к отметке в 200 килограммов с неудержимой скоростью. Однако девушку это более чем устраивает — она нашла способ неплохо на этом заработать.

Хейзел

29-летняя Хейзел из штата Теннесси всегда была самой полной девушкой в школе. Конечно, над ней смеялись одноклассники — при таком весе это было неизбежно.

Хейзел не любила свое тело и старалась похудеть, чтобы соответствовать современным стандартам красоты. Но эти времена в прошлом — сейчас она просто обожает свою фигуру. И даже неплохо на ней зарабатывает.

На банковскую карточку Хейзел ежегодно падает около 10 тысяч фунтов (800 тысяч рублей) — плюс-сайз модель продает свои откровенные фото и видео всем желающим.

Девушка присоединилась к движению «фидеризм». Происходит от английского feederism — человек получает удовольствие от того, что кормит (а чаще раскармливает) своего партнера.

Хейзел этим и занимается: ест на камеру. Вдобавок девушка может еще и похлопать себя по животу.

«Люди говорят, что им нравится форма моего живота. Некоторые просят, чтобы я носила обтягивающую одежду, чтобы показать ее во время еды. Еще я получаю запросы на то, чтобы застрять в дверях или попытаться влезть во что-то маленькое», — рассказала Хейзел изданию Metro.

Более того, девушка призналась, что снимать себя с чизкейком, пиццей и другой едой на камеру — работа мечты. Хейзел льстит, что многие мужчины заявляют ей о готовности уйти от своих жен ради девушки. «Я никогда не чувствовала себя более сексуальной», — говорит Хейзел.

Хейзел не собирается ни бросать снимать видео с едой, ни худеть. Наоборот, за последние три месяца она поправилась — сейчас вес крупногабаритной модели составляет 172 килограмма.

1 2 3 ... 8 29-летняя Хейзел из США была самой толстой девочкой в школе

Отметим, что раньше Хейзел пыталась похудеть, чтобы зачать ребенка со своим молодым человеком, и даже готовилась к операции по бандажированию желудка. Но любовь к еде ее остановила: «Я заплакала, когда поняла, что, если я это сделаю, то больше никогда не смогу съесть пончик. И я поняла, что лучше быть большой и счастливой».