Кроссовки Брижит Макрон, платья на голое тело Мелании Трамп и непричесанные вихры Бориса Джонсона: как прошел саммит G7 во Франции

Во французском Биарицце подходит к концу саммит G7, на который приехали главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Пока мужчины обсуждали важные политические вопросы, их женщины находились рядом и успели продемонстрировать всему миру непревзойденное чувство стиля.

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Брижит Макрон

Во Франции завершается один из самых главных международных саммитов — G7. Главы государств обсудили важные мировые вопросы, которые требуют совместной работы всех стран: терроризм, лесные пожары, экономическое будущее и даже возвращение России в группу.



Вместе с главами государств во французский Биарриц приехали и первые леди, в том числе Мелания Трамп и Брижит Макрон.

К ним-то и были прикованы взгляды папарацци — не зря женщин в их странах называют иконами стиля.

Мелания Трамп, Дональд Трамп и Брижит Макрон

То, что Мелания Трамп успела сменить за время саммита три элегантных наряда (надевая их на голое тело) не осталось незамеченным. Первая леди США примерила платья от Gucci, Calvin Klein и Alexander McQueen.

Брижит Макрон тоже продемонстрировала безупречный вкус и даже неожиданно для многих прогулялась по французским улицам в кроссовках Louis Vuitton Aftergame! Вот это, мы понимаем, первая леди!

Брижит Макрон

Конечно, нам бы хотелось посмотреть и на возлюбленную вечно непричесанного премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс, но ей в последнее время с путешествиями категорически не везет. Сначала США отказали ей в получении визы, теперь вот — ее нет и на G7 в Биаррице. Не заслужила?

Кэрри Симондс

На последней фотосессии всех участников саммита царила непринужденная атмосфера — политики и их жены то ли и правда прекрасно провели время, то ли пытались убедить в этом общественность (СМИ пишут, что все ополчились на Дональда Трампа, ведь именно он предложил вернуть Россию в этот формат международных переговоров).

Отметим, что перед камерами все было просто прекрасно: Брижит поцеловала Дональда, Мелания — премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В общем, идиллия.