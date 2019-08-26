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Марии Машковой диагностировали нервную анорексию по фото, но она достойно держит удар

Иногда поклонники звезд ограничиваются восторженными комментариями в социальных сетях. Иногда они дарят артистам цветы после спектаклей. Но фанатка Марии Машковой заткнула за пояс всех — она посчитала, что актриса морит себя голодом, и попыталась ей помочь.
Мария Машкова

26 августа дочь Владимира Машкова разместила в своем Инстаграме фотографию, на которой она держит в руке письмо. Оно было адресовано отцу актрисы и пришло в театр с пометкой «Лично в руки». 

Мария Машкова поделилась с фолловерами содержанием занимательного письма. Некая Татьяна Константиновна проявила недюжинные экстрасенсорные способности. Основываясь на фотографиях, она решила, что актриса больна анорексией.

В связи с этим сердобольная поклонница предложила Машковой свой авторский план питания, наполнив его разнообразными рецептами традиционных блюд. Она также запретила употреблять алкоголь, но разрешила сигареты. Правда, «только хорошие». Помимо этих рекомендаций, Мария Машкова получила совет больше времени проводить дома и реже посещать светские мероприятия. 

В финале послания поклонница написала свой номер телефона для связи.

Мария Машкова

Мария Машкова не оставила такое обстоятельное письмо без ответа. Актриса посоветовала советчице в следующий раз прислать более подробный рассказ о себе, если та претендует на роль «ее доброй мачехи». Свои пожелания звезда дополнила шутливыми хэштегами — #щеки #втянула #ибо #хочется #соответствовать #такому #лестному #диагнозу.

Таким остроумным способом Машкова дала понять, что в непрошеных советах не нуждается. 

Пользователи в комментариях интересовались, как же отреагировал на это письмо Владимир Машков. Мария не стала скрывать, что отец прочитал ей письмо и с выражением и подписал конверт, пожелав дочери беречь себя.

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26 августа 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @masha_mashkova_official/Instagram
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Мария Машкова

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