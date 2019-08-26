17-летняя школьница полгода готовилась к убийству матери и сестры

17-летняя школьница из Чечни подозревается в убийстве своей семьи. Мотивом преступления стала банальная неприязнь к старшей сестре, которая называла девочку «жалким подкидышем».

23 августа около трех часов ночи в станице Гребенская Шелковского района произошло чудовищное убийство. 17-летняя девочка поругалась со своей старшей сестрой. В ходе конфликта школьница схватила нож и нанесла им 21 удар по разным частям тела родственницы.

На крики и шум прибежала 53-летняя мама девушек и попыталась защитить 27-летнюю дочь. Женщина получила пять ножевых ранений. Обе пострадавшие скончались на месте.

Тела почти всей своей семьи обнаружил отец. Он не ночевал дома, а находился в соседнем доме. Следствию мужчина позже рассказал, что его дочери постоянно ссорились.

Малолетнюю убийцу задержали достаточно быстро, да и отпираться она не стала. Тут же призналась в совершенном преступлении и рассказала, что сестра постоянно придиралась к ней по поводу и без. Старшей не нравилось, как младшая убирается в доме и как готовит. А иногда она даже говорила, что 17-летняя школьница «неродная» и «жалкий подкидыш».

В общем, нервы девочки сдали, и она решила расправиться с сестрой. Причем готовилась к убийству целых полгода. А за день до случившегося купила огромный нож с лезвием в 20 см.

Сейчас региональный Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия, а школьнице-убийце назначена судебно-психиатрическая экспертиза.