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17-летняя школьница полгода готовилась к убийству матери и сестры

17-летняя школьница из Чечни подозревается в убийстве своей семьи. Мотивом преступления стала банальная неприязнь к старшей сестре, которая называла девочку «жалким подкидышем».

23 августа около трех часов ночи в станице Гребенская Шелковского района произошло чудовищное убийство. 17-летняя девочка поругалась со своей старшей сестрой. В ходе конфликта школьница схватила нож и нанесла им 21 удар по разным частям тела родственницы. 

На крики и шум прибежала 53-летняя мама девушек и попыталась защитить 27-летнюю дочь. Женщина получила пять ножевых ранений. Обе пострадавшие скончались на месте.

Тела почти всей своей семьи обнаружил отец. Он не ночевал дома, а находился в соседнем доме. Следствию мужчина позже рассказал, что его дочери постоянно ссорились. 

Малолетнюю убийцу задержали достаточно быстро, да и отпираться она не стала. Тут же призналась в совершенном преступлении и рассказала, что сестра постоянно придиралась к ней по поводу и без. Старшей не нравилось, как младшая убирается в доме и как готовит. А иногда она даже говорила, что 17-летняя школьница «неродная» и «жалкий подкидыш». 

В общем, нервы девочки сдали, и она решила расправиться с сестрой. Причем готовилась к убийству целых полгода. А за день до случившегося купила огромный нож с лезвием в 20 см.

Сейчас региональный Следственный комитет устанавливает все обстоятельства происшествия, а школьнице-убийце назначена судебно-психиатрическая экспертиза. 

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26 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Россия24/Youtube.com, Getty Images

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ей с этим жить теперь.

  • Какой кошмар. Воспитали чудовище.

  • Ну освобождение сестёр Хачатурян ещё аукнется.. был бы брат обвинила бы ещё , что насиловал. Можете минусовать.

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