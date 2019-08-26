Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Как с помощью будущей дочери Божена Рынска готова претендовать на большую долю наследства Игоря Малашенко

Не так давно стало известно, что Божена Рынска ждет рождения ребенка от покойного мужа Игоря Малашенко. Теперь журналистка не только исполнит свою давнюю мечту, но и станет на порядок богаче благодаря наследству супруга. 
Божена Рынска
Божена Рынска

25 августа 44-летняя Божена Рынска объявила, что готовится впервые стать мамой. Женщина, долгие годы страдающая от бесплодия, обратилась к специалистам, занимающимся современными репродуктивными технологиями, чтобы те оплодотворили ее яйцеклетку генетическим материалом Игоря Малашенко, погибшего в начале 2019-го

Судя по всему, сама знаменитость не смогла забеременеть даже после процедуры ЭКО

Тогда Божена подыскала суррогатную маму. Женщина уже находится в положении и вынашивает девочку, которую Рынска решила назвать Евгенией.

Божена Рынска, Игорь Малашенко
 

С самого начала отношений с Малашенко (они встречались с 2011-го) журналистка мечтала стать мамой, потому и не бросила попыток завести ребенка даже после смерти избранника. 

Впрочем, некоторым кажется, что Божена горит желанием испытать счастье материнства не только из-за природного инстинкта. 

Сейчас женщина в лучшем случае претендует на получение лишь 10-й части наследства ее супруга. Все потому, что половина имущества по закону перейдет первой жене политтехнолога Елене Пивоваровой, с которой у него не был заключен брачный контракт. 

«Доля Малашенко отойдет наследникам первой очереди — вдове и детям. С учетом будущего малыша, делить имущество придется на пятерых в разных долях. Получается, если наследство Малашенко — 16 млн долларов, то троим его взрослым детям, Божене Рынской и ее дочери достанется 8 миллионов долларов на пятерых, то есть по 1,6 миллионов на каждого. Таким образом, появление ребенка удваивает капитал Рынской до 3,2 миллионов. Согласитесь, есть, за что побороться...» — объяснила корреспонденту «Комсомольской правды» адвокат Виктория Данильченко. 

Перейти к обсуждению 1


26 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stras, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, facebook.com/bozhena.rynska, @bozhenarynska/Instagram
Теги

Божена Рынска, Игорь Малашенко

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • да уж , ради денег готова на все. Будущего ребенка жалко

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.