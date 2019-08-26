Как с помощью будущей дочери Божена Рынска готова претендовать на большую долю наследства Игоря Малашенко

Не так давно стало известно, что Божена Рынска ждет рождения ребенка от покойного мужа Игоря Малашенко. Теперь журналистка не только исполнит свою давнюю мечту, но и станет на порядок богаче благодаря наследству супруга.

Божена Рынска

25 августа 44-летняя Божена Рынска объявила, что готовится впервые стать мамой. Женщина, долгие годы страдающая от бесплодия, обратилась к специалистам, занимающимся современными репродуктивными технологиями, чтобы те оплодотворили ее яйцеклетку генетическим материалом Игоря Малашенко, погибшего в начале 2019-го.

Судя по всему, сама знаменитость не смогла забеременеть даже после процедуры ЭКО

Тогда Божена подыскала суррогатную маму. Женщина уже находится в положении и вынашивает девочку, которую Рынска решила назвать Евгенией.

С самого начала отношений с Малашенко (они встречались с 2011-го) журналистка мечтала стать мамой, потому и не бросила попыток завести ребенка даже после смерти избранника.

Впрочем, некоторым кажется, что Божена горит желанием испытать счастье материнства не только из-за природного инстинкта.

Сейчас женщина в лучшем случае претендует на получение лишь 10-й части наследства ее супруга. Все потому, что половина имущества по закону перейдет первой жене политтехнолога Елене Пивоваровой, с которой у него не был заключен брачный контракт.

1 2 3 ... 10 Через несколько месяцев Божена Рынска впервые станет мамой

«Доля Малашенко отойдет наследникам первой очереди — вдове и детям. С учетом будущего малыша, делить имущество придется на пятерых в разных долях. Получается, если наследство Малашенко — 16 млн долларов, то троим его взрослым детям, Божене Рынской и ее дочери достанется 8 миллионов долларов на пятерых, то есть по 1,6 миллионов на каждого. Таким образом, появление ребенка удваивает капитал Рынской до 3,2 миллионов. Согласитесь, есть, за что побороться...» — объяснила корреспонденту «Комсомольской правды» адвокат Виктория Данильченко.