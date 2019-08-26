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«Под цвет маникюра»: Настя Ивлеева купила себе еще один люксовый автомобиль

Одна из самых востребованных медиадив России Настя Ивлеева так же умело тратит деньги, как и зарабатывает их. Недавно знаменитость купила себе второе авто, которое придется по карману далеко не каждой ее коллеге. 
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева

28-летняя Настя Ивлеева никогда не жалеет денег на свои заветные мечты. Девушка с удовольствием путешествует по лучшим курортам мира, покупает роскошные украшения и не экономит на своем гардеробе

Важная часть расходов телеведущей — это покупка, тюнинг и обслуживание ее машины. 

И Настя, и ее возлюбленный рэпер Элджей являются большими фанатами автопромышленности — у звездной пары даже имеется общий паркинг.

Сегодня автоколлекция молодых людей пополнилась новой «лошадкой» — Ивлеева приобрела себе вторую машину. 

Выбор знаменитости пал на новенькую модель Chevrolette Camaro неонового желтого оттенка. 

«Выбираю машину под цвет ногтей», — пошутила Настя в своих инстаграм-историях, продемонстрировав свежий маникюр в тон иномарке. 

Примерная стоимость Chevrolette Camaro на российской рынке начинается от 4 миллионов рублей. Стоит отметить, что другое авто звезды стоит в два раза дороже — раньше Ивлеева ездила только на BMW M850i, которая в минимальной комплектации стоит около 8,5 миллионов рублей. 

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26 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @sayonaraboy, @_agentgirl, @nastyaivleeva/Instagram
Теги

Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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4 комментария Добавить комментарий
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  • мне кажется, это обычная реклама...откуда у нее такие бабки, не такая уж она и звезда...и элджей ее тоже...обычные понты

  • Все мы очень рады за Настю, молодец, но кичиться богатсвом - моветон

  • Писали же, 40 тыс долларов только с рекламы в инсте, вот и посчитайте, получается она может покупать по машине каждый месяц

  • Гость

    Писали же, 40 тыс долларов только с рекламы в инсте, вот и посчитайте, получается она может покупать по машине каждый месяц

    У неё пиарщики покруче Бузовских. Кому она нужна, эта "15см", чтоб такие суммы за рекламу платить?

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