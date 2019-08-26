«Под цвет маникюра»: Настя Ивлеева купила себе еще один люксовый автомобиль

Одна из самых востребованных медиадив России Настя Ивлеева так же умело тратит деньги, как и зарабатывает их. Недавно знаменитость купила себе второе авто, которое придется по карману далеко не каждой ее коллеге.

Настя Ивлеева

28-летняя Настя Ивлеева никогда не жалеет денег на свои заветные мечты. Девушка с удовольствием путешествует по лучшим курортам мира, покупает роскошные украшения и не экономит на своем гардеробе.

Важная часть расходов телеведущей — это покупка, тюнинг и обслуживание ее машины.

И Настя, и ее возлюбленный рэпер Элджей являются большими фанатами автопромышленности — у звездной пары даже имеется общий паркинг.

Сегодня автоколлекция молодых людей пополнилась новой «лошадкой» — Ивлеева приобрела себе вторую машину.

Выбор знаменитости пал на новенькую модель Chevrolette Camaro неонового желтого оттенка.

«Выбираю машину под цвет ногтей», — пошутила Настя в своих инстаграм-историях, продемонстрировав свежий маникюр в тон иномарке.

Примерная стоимость Chevrolette Camaro на российской рынке начинается от 4 миллионов рублей. Стоит отметить, что другое авто звезды стоит в два раза дороже — раньше Ивлеева ездила только на BMW M850i, которая в минимальной комплектации стоит около 8,5 миллионов рублей.