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Состояние 12-летней девочки, пострадавшей в Турции, ухудшилось

Пострадавшей в турецком Бодруме девочке стало хуже. У 12-летней россиянки из Санкт-Петербурга началась лихорадка.
бассейн

18 августа школьница из Санкт-Петербурга, которая отдыхала с родителями в Турции, пошла купаться в бассейн в отеле Sunhill в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу, она захлебнулась. 

«Первым ребенка увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке», — рассказывала мама пострадавшей изданию «Фонтанка».  

бассейн

Через несколько дней стало известно, что девочка, впавшая в кому, ни разу не пришла в сознание, а ее сердце запускали пять раз. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили: малышка пережила уже четыре клинических смерти. Сейчас пострадавшая находится в больнице города Денизли. И лучше ей, к сожалению, не становится. Напротив, к имеющемуся букету неутешительных диагнозов добавился еще один — лихорадка.

«Состояние девочки на сегодня оценивается как крайне тяжелое, появилась лихорадка. По нашему мнению, на сегодняшний день состояние позволяет осуществить транспортировку в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений. Сегодня родители пострадавшей девочки приняли сложное решение, чтобы оставить ребенка на лечении в Турции», — заявил ТАСС заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак.

Отметим, что прогнозы медиков в отношении 12-летнего ребенка неутешительные — в то, что она сможет выжить, поверить сложно, у нее ярко выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.

бассейн

Однако руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков все же утверждает: девочка так упорно борется за жизнь, что это обнадеживает. Если малышка сможет выкарабкаться, то ее ждет восстановительный период минимум в полтора года. 

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27 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Ужасная история. Как же так вышло, что руку засосало в насос? Может девочка сама из любопытства засунула туда руку? В любом случае жаль ребёнка

  • Господи, помоги девочке выжить и остаться нормальной!

  • Не могу про это спокойно читать. Выздоровления ребёнку и сил её родителям.

  • 911

    Господи, помоги девочке выжить и остаться нормальной!

    Мозг отек, клетки мозга и нейроны разрушаются. Даже сердечную деятельность мозг не в состоянии поддерживать. Максимум - минимальное сознание, ни какой нормальности уже не будет.

  • Молитесь о здравии🙏🙏🙏

  • Читаешь и мурашки по коже. Ребенок ни жив ни мертв. остается верить в чудо. Родителей очень жаль.

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