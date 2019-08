Первое выступление Майли Сайрус после расставания с мужем и другие яркие моменты премии MTV VMA-2019

26 августа в Нью-Джерси состоялась премия MTV Video Music Awards, на которой собрались все звезды, начиная с Тейлор Свифт, заканчивая Джоном Траволтой. Рассказываем, как прошло главное музыкальное событие США и кто же забрал главную награду.

Ведущие MTV VMA-2019 Куин Латифа и Джон Траволта

Вчера вечером состоялась 36-я по счету церемония награждения премии MTV Video Music Awards. Впервые мероприятие прошло в 1984-м и с тех пор ежегодно отмечает артистов, создающих интересные и необычные видеоклипы.

Выступление певицы Rosalia

VMA считается одной из самых престижных премий в музыкальной индустрии, поэтому на церемонии награждения собирается весь свет шоу-бизнеса: помимо артистов на ковровой дорожке MTV можно встретить и актеров, и моделей, и даже блогеров.

Тейлор Свифт

Вчера в Нью-Джерси, где проходила VMA-2019, было по-настоящему жарко. Главную награду в номинации «Видео года» забрала 29-летняя Тейлор Свифт, которая стала сорежиссером клипа на песню You Need to Calm Down.

Ариана Гранде, AMA-2016

А вот артисткой года стала 26-летняя Ариана Гранде. Ее композиция Thank U, Next не один месяц лидировала в топ-чартах США. Кроме того, ее хит Boyfrend победила в номинации «песня лета».

Хайди Клум

46-летняя Хайди Клум появилась на ковровой дорожке VMA в черном мини-платье с объемными рукавами (правда, без спутника — кажется, Биллу Каулитцу столь шумные мероприятия стали не по душе). Новоиспеченная жена постоянно улыбалась и демонстрировала свои безупречные ноги.

Адриана Лима

Настоящим украшением вечера стала Адриана Лима, которая появилась на церемонии в полупрозрачном платье в пол изумрудного цвета. Оно эффектно подчеркнуло фигуру 38-летней модели.

Карди Би

Впервые после расставания с Лиамом Хемсвортом выступила Майли Сайрус. Она продемонстрировала свою новую татуировку, по слухам посвященную возлюбленной Кейтлин Картер.

Майли Сайрус

Награду за лучшее хип-хоп видео получила 26-летняя Карди Би. Для VMA-2019 она выбрала яркий аутфит, состоящий из корсажа с оранжевыми плетеными вставками. Получая заветную статуэтку, артистка поблагодарила поклонников и пообещала в скором времени порадовать их новыми композициями.



Лучшим новым исполнителем была признана 17-летняя Билли Айлиш, которая поразила многих поклонников своим клипом на песню Darkroom.



Шон Мендес и Камила Кабельо

Награду за «лучшую коллаборацию» забрали Шон Мендес и Камила Кабельо. Их песня Seniorita стала одним из главных хитов уходящего лета.

Джиджи и Белла Хадид

24-летняя Джиджи и 22-летняя Белла Хадид появились на VMA-2019 в аутфитах пудрового цвета. Модели сразили наповал поклонников своими эффектными нарядами, подчеркнувшими их стройные фигуры.

Марк Джейкобс

Среди звездных гостей был замечен и Марк Джейкобс. Дизайнер посетил мероприятие в костюме оливкового цвета и продемонстрировал свой маникюр в светлых тонах.

H.E.R.

Не обошлось и без сюрпризов: певица H.E.R. и youtube-блогер Тана пришли с живыми змеями в качестве аксессуаров. На что только не пойдешь ради эффектного образа!

Чей наряд вам понравился больше всего?