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Первое выступление Майли Сайрус после расставания с мужем и другие яркие моменты премии MTV VMA-2019

26 августа в Нью-Джерси состоялась премия MTV Video Music Awards, на которой собрались все звезды, начиная с Тейлор Свифт, заканчивая Джоном Траволтой. Рассказываем, как прошло главное музыкальное событие США и кто же забрал главную награду.
Ведущие MTV VMA-2019 Куин Латифа и Джон Траволта
Ведущие MTV VMA-2019 Куин Латифа и Джон Траволта

Вчера вечером состоялась 36-я по счету церемония награждения премии MTV Video Music Awards. Впервые мероприятие прошло в 1984-м и с тех пор ежегодно отмечает артистов, создающих интересные и необычные видеоклипы. 

Выступление певицы Rosalia
Выступление певицы Rosalia

VMA считается одной из самых престижных премий в музыкальной индустрии, поэтому на церемонии награждения собирается весь свет шоу-бизнеса: помимо артистов на ковровой дорожке MTV можно встретить и актеров, и моделей, и даже блогеров. 

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт

Вчера в Нью-Джерси, где проходила VMA-2019, было по-настоящему жарко. Главную награду в номинации «Видео года» забрала 29-летняя Тейлор Свифт, которая стала сорежиссером клипа на песню You Need to Calm Down.

Ариана Гранде, AMA-2016
Ариана Гранде, AMA-2016

А вот артисткой года стала 26-летняя Ариана Гранде. Ее композиция Thank U, Next не один месяц лидировала в топ-чартах США. Кроме того, ее хит Boyfrend победила в номинации «песня лета».

Хайди Клум
Хайди Клум

46-летняя Хайди Клум появилась на ковровой дорожке VMA в черном мини-платье с объемными рукавами (правда, без спутника — кажется, Биллу Каулитцу столь шумные мероприятия стали не по душе). Новоиспеченная жена постоянно улыбалась и демонстрировала свои безупречные ноги. 

Адриана Лима
Адриана Лима

Настоящим украшением вечера стала Адриана Лима, которая появилась на церемонии в полупрозрачном платье в пол изумрудного цвета. Оно эффектно подчеркнуло фигуру 38-летней модели. 

Карди Би
Карди Би

Впервые после расставания с Лиамом Хемсвортом выступила Майли Сайрус. Она продемонстрировала свою новую татуировку, по слухам посвященную возлюбленной Кейтлин Картер. 

Майли Сайрус
Майли Сайрус

Награду за лучшее хип-хоп видео получила 26-летняя Карди Би. Для VMA-2019 она выбрала яркий аутфит, состоящий из корсажа с оранжевыми плетеными вставками. Получая заветную статуэтку, артистка поблагодарила поклонников и пообещала в скором времени порадовать их новыми композициями.

Лучшим новым исполнителем была признана 17-летняя Билли Айлиш, которая поразила многих поклонников своим клипом на песню Darkroom.

Шон Мендес и Камила Кабельо
Шон Мендес и Камила Кабельо

Награду за «лучшую коллаборацию» забрали Шон Мендес и Камила Кабельо. Их песня Seniorita стала одним из главных хитов уходящего лета. 

Джиджи и Белла Хадид
Джиджи и Белла Хадид

24-летняя Джиджи и 22-летняя Белла Хадид появились на VMA-2019 в аутфитах пудрового цвета. Модели сразили наповал поклонников своими эффектными нарядами, подчеркнувшими их стройные фигуры. 

Марк Джейкобс
Марк Джейкобс

Среди звездных гостей был замечен и Марк Джейкобс. Дизайнер посетил мероприятие в костюме оливкового цвета и продемонстрировал свой маникюр в светлых тонах. 

H.E.R.
H.E.R.

Не обошлось и без сюрпризов: певица H.E.R. и youtube-блогер Тана пришли с живыми змеями в качестве аксессуаров. На что только не пойдешь ради эффектного образа!

Чей наряд вам понравился больше всего?

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27 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Хайди Клум, Ариана Гранде, Карди Би, Джон Траволта, Майли Сайрус, Ник Джонас, Джо Джонас, Марк Джейкобс, Тэйлор Свифт, Куин Латифа

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ариана Гранде как-то в одном образе слишком застряла

  • 8 фото зачем такое платье, ужасные ноги не то что б полные, тонуса нет, не сопртивные, целлюлит, когда люди уже поймут что не то что стройные или нет, ноги должны быть идеальны, а не просто худые или палочки или потому что хочу одеть это платье, идеальны!

  • Давно такой безвкусицы не видела, ужас, а некоторые ещё наших "звёзд" ругают за наряды, да наши получше будут. А зачем целлюлит выставлять, у них мода такая?

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