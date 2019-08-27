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Двух полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней спортсменки в Анапе

В Анапе возбуждено уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девочки к сексу. Обвиняемые — двое полицейских, которые пообещали в обмен на плотские утехи не привлекать пострадавшую к административной ответственности.
полиция

Ночью 26 августа в Анапе произошел вопиющий случай. По версии следствия, двое полицейских заметили на одном из пляжей села Витязево девушку и молодого человека. 

«Сотрудники правопорядка» заявили, что молодые люди ведут себя аморально, после чего принудили 17-летнюю девушку к сексу в обмен на «не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности».

После того, как мужчины надругались над девочкой, они проявили просто нечеловеческое благодушие и отвезли девушку на спортивную базу «Волейград», где она жила. Уже там ее за позднее возвращение отчитал тренер. Узнав о случившемся, он вызвал полицию. 

Известно, что 17-летняя спортсменка приехала на соревнования по пляжному волейболу. «Пострадавшая девушка выступала за команду Московской области», — заявили ТАСС в приемной спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград».

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что обоих полицейских уволили, также решается вопрос об увольнении их непосредственных руководителей. 

В отношении насильников уже завели уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

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27 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, PhotoXPress.ru

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Оклеветала, сначала дала а потом как узнал парень придумала легенду!

  • О каком порядке в стране можно говорить с такой полицией? И как доверять полицейским после подобных случаев?

  • Административное нарушение в обмен, логика где. А теперь уголовщина.

  • Она на пляже занималась сексом со своим мч.И это в 17 лет. Так что, с неё не убудет. Не чего такими делами заниматься в таком возрасте. Да еще и спортсменка...Позорище настоящее!!!

  • Почитайте другие источники. И сразу всё станет понятно. В этой истории можно пожалеть только уволенных полицейских.

  • Позор. Немыслимый позор для полиции. Мало им скандалов со взятками, так еще и насильники в их рядах!..

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