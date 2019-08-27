Двух полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней спортсменки в Анапе

В Анапе возбуждено уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девочки к сексу. Обвиняемые — двое полицейских, которые пообещали в обмен на плотские утехи не привлекать пострадавшую к административной ответственности.

Ночью 26 августа в Анапе произошел вопиющий случай. По версии следствия, двое полицейских заметили на одном из пляжей села Витязево девушку и молодого человека.

«Сотрудники правопорядка» заявили, что молодые люди ведут себя аморально, после чего принудили 17-летнюю девушку к сексу в обмен на «не привлечение несовершеннолетней к административной ответственности».



После того, как мужчины надругались над девочкой, они проявили просто нечеловеческое благодушие и отвезли девушку на спортивную базу «Волейград», где она жила. Уже там ее за позднее возвращение отчитал тренер. Узнав о случившемся, он вызвал полицию.

Известно, что 17-летняя спортсменка приехала на соревнования по пляжному волейболу. «Пострадавшая девушка выступала за команду Московской области», — заявили ТАСС в приемной спортивно-оздоровительного комплекса «Волейград».

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что обоих полицейских уволили, также решается вопрос об увольнении их непосредственных руководителей.

В отношении насильников уже завели уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».