Жительница ОАЭ намерена развестись со «слишком идеальным» мужем

Новости в стиле «да не может быть» прилетели из ОАЭ. Женщина подала на развод из-за того, что муж слишком любил ее и осыпал подарками.

Мы, конечно, в шоке, но из песни слов не выкинешь. В шариатский суд эмирата Эль-Фуджайра поступил необычный иск. Женщина требовала развода, потому что муж «задушил ее любовью». Об этом сообщает портал Khaleej Times.

Женщину не устраивает то, за что многие готовы душу продать: год совместной жизни без единой ссоры. Кроме того, будущей «разведенке» категорически не нравилось то, что муж никогда не кричал на нее и всегда был добр.

Дама, видимо, в этом идеальном браке просто заскучала. «Мне не хватает споров, это кажется невозможным с таким романтичным мужем. Он всегда меня прощал и осыпал подарками, — жалуется строптивая барышня. — Мне нужна настоящая дискуссия, даже спор, а не эта беспроблемная послушная жизнь».

Муж (вполне ожидаемо) разводиться не хочет ни в какую. Он говорит, что судить о браке по первому году совместной жизни рано (читай «потом она свое получит»), и просит суд не разлучать его с супругой. По словам мужчины, он просто хотел стать идеальным для своей любимой — даже на диету сел и пошел заниматься спортом, когда жена заявила, что у него есть лишний вес.

Суд временно отложил рассмотрение дела, чтобы дать паре возможность решить все свои разногласия. Какая-то неправильная «Санта-Барбара», но мы ждем продолжения.