Обручальное кольцо Кейт Миддлтон должно было достаться Меган Маркл

Легендарное украшение с синим сапфиром в окружении бриллиантов изначально принадлежало принцессе Диане. Ее старший сын преподнес это памятное кольцо своей возлюбленной Кейт Миддлтон... Однако изначально оно предназначалось вовсе не ей.

Принцесса Диана

Крупный синий сапфир и россыпь бриллиантов — кажется, это знаменитое кольцо знают во всем мире. Именно оно было любимым украшением принцессы Дианы, которое преподнес ей Чарльз Виндзор, делая предложение руки и сердца.

Диана и Чарльз Уэльские

После смерти Дианы встал вопрос о том, что же делать с драгоценностями, которых у нее было немало. Согласно традиции, они должны были храниться в Букингемском дворце. Сыновьям принцессы — юным Уильяму и Гарри было предложено взять себе на память по украшению из маминой коллекции.

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом

По сообщению экс-королевского служащего Пола Баррела, будущий герцог Кембриджский выбрал для себя дорогостоящие часы Cartier, а вот его младший брат — то самое обручальное кольцо леди Ди. Выходит, именно принц Гарри стал полноправным владельцем голубого сапфира.

Кейт Миддлтон

Как же вышло, что им завладела Кейт Миддлтон? Здесь нет ни детективной истории, ни захватывающего триллера. Дело в том, что принц Уильям первым решил связать себя узами брака. Он поделился своими планами с младшим братом, и тот, не долго думая, передал ему легендарное украшение.



«Будет правильно, если у Кейт будет кольцо нашей мамы», — заявил Гарри.

1 2 3 ... 9 Кейт Миддлтон с гордостью носит обручальное кольцо, когда-то принадлежавшее принцессе Диане

С тех пор герцогиня Кембриджская носит украшение покойной свекрови, а вот для Меган Маркл принц Гарри сделал особенный подарок — сам создал обручальное кольцо из бриллиантов и драгоценного камня родом из Ботсваны.