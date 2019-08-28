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Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой

Совсем недавно стало известно, что Елена Бирюкова и Илья Хорошилов наконец решили пожениться. В минувший вторник пара заключила брак в одном из ЗАГСов Москвы. 
Елена Бирюкова
Илья Хорошилов и Елена Бирюкова с дочерью Аглаей

Елена Бирюкова начала встречаться с Ильей Хорошиловым около десяти лет назад. На тот момент за плечами актрисы были два продолжительных гражданских брака и рождение дочери. Бизнесмен уже тоже воспитывал дочь от Екатерины Климовой, на которой был женат в начале 2000-х. 

В 2012-м у пары родилась общая наследница Аглая, но даже после этого они не решились сыграть свадьбу.

На прошлой неделе старшая дочь артистки Александра сообщила журналистам, что в скором времени Бирюкова и Хорошилов наконец узаконят отношения. Церемония состоялось 27 августа в Гагаринском ЗАГСе столицы. 

Влюбленные решили не устраивать пышный праздник и пригласили только самых родных и близких. 

В Сети появилось всего несколько фото и видео со свадьбы актрисы и бизнесмена. 

На торжестве присутствовала и старшая дочь Хорошилова Лиза. Судя по всему, ее мама Екатерина Климова на праздник не попала — в тот день у нее были съемки. Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами. Их отношения не испортились даже после того, как Елена стала встречаться с бывшим мужем Екатерины. 

Сразу после празднования молодожены вернутся к будничной жизни и не поедут в медовый месяц. Все потому, что в скором времени у Бирюковой начинаются съемки нового проекта. Романтическое путешествие запланировано после того, как актриса завершит все дела. 

Woman.ru поздравляет влюбленных с заключением брака и желает им долгих лет семейной жизни и гармонии в отношениях!

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28 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @aleks_klotz, @birukovagram, @geweller76, @klimovagram/Instagram
Теги

Екатерина Климова, Елена Бирюкова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Чего то я запуталась в их дочерях. Ну неважно, счастья, она мне нравится, несмотря на какие то семейные разборки последние время.

  • У обоих по дочери от первого брака. И плюс общая дочь.

  • Никогда не нравилась эта Бирюкова. Ушлая какая-то

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