Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой

Совсем недавно стало известно, что Елена Бирюкова и Илья Хорошилов наконец решили пожениться. В минувший вторник пара заключила брак в одном из ЗАГСов Москвы.

Илья Хорошилов и Елена Бирюкова с дочерью Аглаей

Елена Бирюкова начала встречаться с Ильей Хорошиловым около десяти лет назад. На тот момент за плечами актрисы были два продолжительных гражданских брака и рождение дочери. Бизнесмен уже тоже воспитывал дочь от Екатерины Климовой, на которой был женат в начале 2000-х.

В 2012-м у пары родилась общая наследница Аглая, но даже после этого они не решились сыграть свадьбу.

На прошлой неделе старшая дочь артистки Александра сообщила журналистам, что в скором времени Бирюкова и Хорошилов наконец узаконят отношения. Церемония состоялось 27 августа в Гагаринском ЗАГСе столицы.

Влюбленные решили не устраивать пышный праздник и пригласили только самых родных и близких.

В Сети появилось всего несколько фото и видео со свадьбы актрисы и бизнесмена.

На торжестве присутствовала и старшая дочь Хорошилова Лиза. Судя по всему, ее мама Екатерина Климова на праздник не попала — в тот день у нее были съемки. Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами. Их отношения не испортились даже после того, как Елена стала встречаться с бывшим мужем Екатерины.

1 2 3 ... 10 Илья Хорошилов и Елена Бирюкова стали мужем и женой

Сразу после празднования молодожены вернутся к будничной жизни и не поедут в медовый месяц. Все потому, что в скором времени у Бирюковой начинаются съемки нового проекта. Романтическое путешествие запланировано после того, как актриса завершит все дела.



Woman.ru поздравляет влюбленных с заключением брака и желает им долгих лет семейной жизни и гармонии в отношениях!