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Иван Ургант с дочерью, Микелла Абрамова, Сергей Шнуров и другие звезды посетили концерт Билли Айлиш в Москве

27 августа в ДС «Мегаспорт» состоялось выступление 17-летней Билли Айлиш, которая впервые посетила Россию. Отечественные селебрити не смогли пропустить это значимое событие.
Билли Айлиш
Билли Айлиш

Билли Айлиш стала настоящим открытием в музыкальной индустрии. 17-летняя девушка с ярко-зелеными волосами одним своим хитом Bad Guy завоевала сердца как родной американской, так и заграничной публики. В понедельник она была признана лучшим молодым артистом года по версии VMA-2019, а во вторник дала концерт в Москве.

Элен Бадалян и Микелла Абрамова
Элен Бадалян и Микелла Абрамова

Послушать самую модную нынче певицу собрались и ее звездный фанаты, которых в России предостаточно. Микелла Абрамова, например, посетила концерт вместе с подругами по «Голосу. Дети» — Элен Бадалян и Софией Федоровой. 

11-летняя девочка была в восторге от встречи с Билли Айлиш. «Я мечтаю о многом, и сегодня сбылась одна моя мечта — я увидела мою самую любимую певицу Билли Айлиш живьем, и даже состоялся небольшой диалог! А сегодня вечером — на концерт!» — поделилась дочь Алсу в своем Инстаграме.

Дана Борисова с дочерью Полиной
Дана Борисова с дочерью Полиной

Билет на выступление американской певицы получила и наследница Даны Борисовой — 12-летняя Полина. Известная телеведущая подарила дочери приглашение на концерт в качестве презента на день рождения. 

Полина с удивлением обнаружила «бомбическую очередь» у входа в ДС. Да уж, похоже, во вторник вечером в «Мегаспорте» было жарко!

Иван Ургант присоединился к числу звездный родителей, которые отправили своих отпрысков веселиться под хиты Айлиш. Он посетил концерт вместе с 11-летней дочерью Ниной. 

К Урганту присоединился его друг и коллега по цеху Александр Петров. Они записывали видео с концерта и выкладывали их в своих соцсетях. Атмосфера и компания к тому располагала, ведь в зрительном зале они встретились с Сергеем Шнуровым. 

Пока Шнур дурачился на камеру под лирическую композицию I Love You, Александр Петров фиксировал происходящее на свой смартфон. Позже он поделился роликом в своем Инстаграме и написал: «Билли Айлиш, спасибо».

Анна Седокова с дочерью Алиной
Анна Седокова с дочерью Алиной

Среди звездных гостей выступления была и Анна Седокова с 14-летней дочерью Алиной. Они успели и сфотографироваться, и записать видео из концертного зала. 

«Это было очень хорошо. Спасибо Билли Айлиш и моей Алине! Удивительно нежная энергетика в сочетании со сложным саундом. Абсолютная доброта в зале. Я понимаю, почему ее обожают», — призналась артистка. 

Кажется, российские селебрити остались под большим впечатлением от таланта юной исполнительницы. А вам нравятся песни Билли Айлиш?

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28 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @actorsashapetrov, @annasedokova, @danaborisova_official, @mikellaabramova, @shnurovs, @urgantcom, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images, Getty Images
Теги

Алсу, Анна Седокова, Иван Ургант, Александр Петров, Сергей Шнуров, Алина Белькевич

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  • Микеллочка теперь у наc звЯзда?)))

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