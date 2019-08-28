46-летняя актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз

Звезда фильмов «Свадьба», «Громкая связь» и «Олигарх» объявила о беременности. Имя отца будущего малыша поклонники по-прежнему не знают.

Мария Миронова

Дочь легендарного советского артиста Андрея Миронова и по совместительству актриса Мария Миронова скоро снова станет мамой! Об этом она объявила в своем Инстаграме, опубликовав видео с отдыха в Греции.

Округлившийся живот, причем на совсем уже немаленьком сроке, Миронова не то что не скрывала, а гордо демонстрировала. А незадолго до этого и в прямом эфире в Инстаграме объявила о том, что ждет ребенка.

Поклонники кинулись поздравлять актрису в комментариях. «Я была шокирована новостью, которую вы рассказали. Как я рада за вас!», «Поздравляю», — писали фолловеры Мироновой.

Звезда уже два раза была замужем. С обоими супругами — бизнесменом Игорем Удаловым (отцом ее старшего сына Андрея) и советником президента РАН Дмитрием Клоковым — после разводов Мария умудрилась остаться в хороших отношениях. Также звезда, как считают ее поклонники, встречалась с сыном Любови Полищук, актером Алексеем Макаровым, но сама Миронова эту связь отрицает и говорит, что с Алексеем просто дружит, причем с детства.

1 2 3 4 5 6 7 Актриса Мария Миронова объявила о второй беременности

Кто же станет отцом будущего малыша Мироновой, остается загадкой. Поклонники артистки даже не надеются, что когда-то Мария рассекретит личность своего возлюбленного — Мария привыкла оставлять личную жизнь за кадром.