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46-летняя актриса Мария Миронова станет мамой во второй раз

Звезда фильмов «Свадьба», «Громкая связь» и «Олигарх» объявила о беременности. Имя отца будущего малыша поклонники по-прежнему не знают.
Мария Миронова
Мария Миронова

Дочь легендарного советского артиста Андрея Миронова и по совместительству актриса Мария Миронова скоро снова станет мамой! Об этом она объявила в своем Инстаграме, опубликовав видео с отдыха в Греции.

Мария Миронова

Округлившийся живот, причем на совсем уже немаленьком сроке, Миронова не то что не скрывала, а гордо демонстрировала. А незадолго до этого и в прямом эфире в Инстаграме объявила о том, что ждет ребенка.

Мария Миронова

Поклонники кинулись поздравлять актрису в комментариях. «Я была шокирована новостью, которую вы рассказали. Как я рада за вас!», «Поздравляю», — писали фолловеры Мироновой.

Звезда уже два раза была замужем. С обоими супругами — бизнесменом Игорем Удаловым (отцом ее старшего сына Андрея) и советником президента РАН Дмитрием Клоковым — после разводов Мария умудрилась остаться в хороших отношениях. Также звезда, как считают ее поклонники, встречалась с сыном Любови Полищук, актером Алексеем Макаровым, но сама Миронова эту связь отрицает и говорит, что с Алексеем просто дружит, причем с детства.

Кто же станет отцом будущего малыша Мироновой, остается загадкой. Поклонники артистки даже не надеются, что когда-то Мария рассекретит личность своего возлюбленного — Мария привыкла оставлять личную жизнь за кадром.

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28 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото PhotoXPress.ru, @mariya_mironova_actress/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Мария Миронова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Говорила же, что космонавт

  • отрицательно отношусь к таким поздним родам. Но это только мое личное мнение, а Мария конечно имеет право жить так, как она считает нужным. Выглядит она прекрасно, 46 лет я бы ей не дала. Молодец она, дает пример всем, что после 40 может быть классная интересная жизнь, можно снова влюбляться и рожать мужчине любимому детей. Мне этого не понять, я слишком консервативна, а вот люди считают по-другому, и дай Бог им счастья, вопреки общественному осуждению

  • Гость

    Говорила же, что космонавт

    Это другая Миронова говорила.

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