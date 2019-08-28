Знают счет деньгам: Кейт Миддлтон и принц Уильям снова сэкономили на авиабилетах

Каникулы подходят к концу, а это значит, что принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пора возвращаться в Англию. Герцог и герцогиня Кембриджские вновь решили не тратиться на билеты и прилетели в Лондон очень дешевой авиакомпанией.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям, кажется, делают все, чтобы раз и навсегда отделить себя от принца Гарри и Меган Маркл.

Сначала герцог и герцогиня Кембриджские отправились в Шотландию в гости к Елизавете II и принцу Филиппу. Для перелета они выбрали очень бюджетную авиакомпанию FlyBe.

Один билет на утренний рейс, которым летели супруги с детьми, стоил всего 73 фунта (5,8 тысяч рублей). Случайно или нет (нет), но так экономно они слетали сразу после того, как в обществе разгорелся скандал невиданного масштаба — Меган и Гарри обвиняли в расточительстве бюджетных денег и даже нанесении огромного урона окружающей среде.

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган и Гарри давеча несколько раз слетали на частном джете. Это — раз —дорого, два — вредит атмосфере. Эксперты подсчитали, что за два часа поездки из Лондона в Ниццу в атмосферу было выброшено около трех тонн выхлопных газов. Полет на регулярном рейсе снижает эти показатели в 7 раз, вот Кейт и Уильям и показали всем, что заботятся о природе больше, чем их родственники.

Дальше — больше. Герцог и герцогиня Кембриджские изменили название общего благотворительного фонда Уильяма и Гарри и их жен. Организация теперь называется «Королевский фонд герцога и герцогини Кембриджских», а Гарри и Меган остались за бортом.

Теперь вот они воткнули еще одну шпильку в имидж герцога и герцогини Сассекских. Уильям и Кейт вернулись из Шотландии, на этот раз авиакомпанией Logan Air. Перелет на пятерых им обошелся примерно в 450 долларов (около 30 тысяч рублей).

1 2 3 ... 8 Принц Уильям и Кейт Миддлтон снова предпочли регулярный рейс частному джету

И, между прочим, свои вещи монаршие особы несли сами, без посторонней помощи. Учитесь, Меган и Гарри!