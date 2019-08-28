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СМИ: в Турции скончалась 12-летняя россиянка, захлебнувшаяся в бассейне

12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая утонула в турецком бассейне, умерла, так и не придя в сознание.

Мы надеялись и верили, что случится чудо, но оно так и не произошло. 12-летняя россиянка, которую засосало в бассейне в Турции, скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Напомним, 18 августа рука 12-летней девочки из Санкт-Петербурга застряла в сливной трубе бассейна в отеле Sunhill в Бодруме. Малышку засосало под воду, где она провела много времени.

Ребенка смогли вытащить и тут же доставили в больницу. Девочка впала в кому. За все это время она ни разу не пришла в сознание и, по последним данным, пережила как минимум четыре клинических смерти и несколько остановок сердца. 

27 августа стало известно, что состояние россиянки ухудшилось — ко всем диагнозам добавилась еще и лихорадка. Надежды на то, что она выживет, практически не оставалось. 

Родители малышки приняли решение не транспортировать дочь в Россию, а продолжить лечение в Турции. К сожалению, медицина оказалась бессильна. Приносим свои соболезнования семье девочки.

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28 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • какой кошмар... но шансов было мало(

  • Очень жаль. Бедный ребенок, ехала отдыхать, и такое роковое стечение обстоятельств.

  • Отдохнули...

  • Царствие небесное... лучше покинуть этот мир, чем лежать овощем. А родители пусть судятся с отелем и спуску не дают!

  • Отмучилась. Но такие случаи по всей стране каждый день происходят. Больницы и хосписы переполнены больными онкологией. Там тоже родственники на чудо надеятся, но безрезультатно. И никто им в их беде не помогает.

  • Читаю и рыдаю...

  • Боже мой какое горе у людей, просто .....!

  • Мне жаль девочку, но родители.... Их очень жаль, сердце просто разорвется. Как им дальше жить?

  • Как сказал один персонаж из книги: Не жалей умерших,жалей живых. Родителям сил жить дальше.

  • Какой ужас! Как такое могло произойти?!!! Девочка плавала в бассейне без присмотра???!!!

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