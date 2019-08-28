СМИ: в Турции скончалась 12-летняя россиянка, захлебнувшаяся в бассейне

12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая утонула в турецком бассейне, умерла, так и не придя в сознание.

Мы надеялись и верили, что случится чудо, но оно так и не произошло. 12-летняя россиянка, которую засосало в бассейне в Турции, скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Напомним, 18 августа рука 12-летней девочки из Санкт-Петербурга застряла в сливной трубе бассейна в отеле Sunhill в Бодруме. Малышку засосало под воду, где она провела много времени.

Ребенка смогли вытащить и тут же доставили в больницу. Девочка впала в кому. За все это время она ни разу не пришла в сознание и, по последним данным, пережила как минимум четыре клинических смерти и несколько остановок сердца.

27 августа стало известно, что состояние россиянки ухудшилось — ко всем диагнозам добавилась еще и лихорадка. Надежды на то, что она выживет, практически не оставалось.

Родители малышки приняли решение не транспортировать дочь в Россию, а продолжить лечение в Турции. К сожалению, медицина оказалась бессильна. Приносим свои соболезнования семье девочки.