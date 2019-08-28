Олег Меньшиков вернулся к работе после госпитализации

На днях Олег Меньшиков был госпитализирован в одну из столичных больниц. Артисту, по слухам, стало плохо после того, как он выпил некачественный алкоголь.
По другой версии, здоровье актера подкосил уход его близкой подруги и коллеги по сцене, народной артистки России Александры Назаровой — звезда «Моей прекрасной няни» скончалась 20 августа из-за проблем с легкими.
Меньшиков взял организацию похорон на себя, но на прощании с приятельницей не появился.
Представители театра позже заявили, что Меньшиков ничем не болен, а просто давно собирался пройти плановое обследование, поэтому и обратился к медикам. Верится в это, конечно, с трудом — вряд ли бы артист пропустил похороны близкого человека ради стандартного осмотра в клинике.
В любом случае, сейчас с Меньшиковым все в порядке. «Олег Евгеньевич приступил к работе в театре. Все давно нормально», — заявил инсайдер.