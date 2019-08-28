Дочь Веры Брежневой нежно поздравила бойфренда с днем рождения

Любовь окрыляет! Вот и 18-летняя Соня Киперман не удержалась и поделилась в соцсетях романтичными фотографиями со своим молодым человеком.

Соня Киперман и Мэтт Кэннон

28 августа дочь Веры Брежневой опубликовала в Инстаграме фотографии, на которых целуется со своим парнем — Мэттом Кэнноном. Молодой человек, как и звездная наследница, живет в Калифорнии и, судя по его профилю, любит путешествовать.

Соня Киперман со своим бойфрендом в Италии

В подписи Соня отметила: «С днем рождения, мой самый любимый человек на планете. Впереди нас ждет много ночных прогулок и нескончаемого смеха. Люблю тебя». Вера Брежнева присоединилась к поздравлениям: «С днем рождения твое солнышко».

Вера Брежнева и Соня Киперман

Соне пророчили большое модельное будущее: в 14 лет она дебютировала на подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а позже представляла коллекцию украинского дизайнера Анны Карениной на Неделе моды в Нью-Йорке. Пока неизвестно, оправдаются ли ожидания поклонников — в этом году дочь Брежневой поступила в калифорнийский университет, но не уточнила свою будущую специальность.

Не можем перестать удивляться, как быстро растут чужие дети и как у такой молодой мамы уже совсем взрослая дочь.